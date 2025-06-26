119 yıllık fotoğraf makinesi görenleri şaşırtıyor
Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde sergilenen 119 yıllık ABD yapımı "panoramik fotoğraf makinesi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzede, 1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı alanlarda 5 bin 623 fotoğraf makinesi, kamera ve aksesuar sergileniyor.
"Panoramik makineler" bölümünde en dikkati çeken ürünlerden biri olan 1906 ABD yapımı panoramik fotoğraf makinesi, 5 saniyede 140 derece açıyla 7 kare çekebiliyor. Aynı anda kareleri birleştiren makine, bir asrı aşkın süre önce coğrafi alan tespiti ile harita alanı gibi bölümlerde de kullanılıyordu.