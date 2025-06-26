119 yıllık fotoğraf makinesi görenleri şaşırtıyor

Körüklü, filmli ve dijital makinelerin yanı sıra casuslar için yapılan makinelerin de bulunduğu müzede, en çok dikkati çeken cihazların arasında panoramik fotoğraf makinesi yer alıyor.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, müzede ziyaretçiler için birçok alanın ve makinelerin olduğunu söyledi.