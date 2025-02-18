Papalık sineması: Beyaz perdeye yansıyan hikayeler

İKİ ZIT PAPA, TEK KİLİSE: THE TWO POPES (2019)

Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce’ın başrollerinde yer aldığı film, Katolik Kilisesi’nin son iki lideri 16. Benedict ve Francis’in farklı görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Vatikan, gelenek ve reform arasında bir mücadeleye sahne olurken, bu iki güçlü adamın rekabeti ve iç hesaplaşmaları sinema perdesine taşınıyor.