Papalık sineması: Beyaz perdeye yansıyan hikayeler
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan tarafından "karmaşık bir klinik tablo" olarak tanımlanan kötüleşen bir solunum yolu enfeksiyonu ile mücadele ediyor. Sağlık durumunun gelecekteki liderliği nasıl etkileyeceği belirsizliğini korurken, yeni bir papanın seçimi ihtimali de gündeme geliyor. Papalık, yalnızca dini ve siyasi bir makam değil, aynı zamanda sinemanın da ilham kaynaklarından biri oldu. İşte papalık kavramını beyaz perdeye taşıyan üç dikkat çekici film.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in sağlık durumu dünya gündeminde. Yeni bir Papa seçimi ihtimali konuşulurken, papalık makamı sinemaya da ilham verdi. İşte beyaz perdede Vatikan entrikalarını anlatan üç çarpıcı film.