‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 13:02 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 13:18

Ünlü fotoğrafçılığını bir meslek haline getiren ve ‘paparazzi’ tanımının doğmasında büyük rol oynayan Ron Galella hayatını kaybetti. Fotoğrafçı özellikle ABD'nin ünlü First Lady’si Jacqueline Kennedy Onassis’i takip ederek çektiği fotoğraflarıyla biliniyor.

‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti - 1

Tarihinin bilinen ilk ‘paparazzi’ fotoğrafçılarından Ron Galella, kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyuncu ünlü isimleri saplantılı bir şekilde takip ederek fotoğraflayan Galella, günümüzdeki ünlü fotoğrafçılığının temellerini attı.

‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti - 2

MARLON BRANDO YUMRUK ATTI

O dönemin ABD First Lady’si Jacqueline Kennedy Onassis’i takip ederek fotoğraflarını çeken Galella’ya, yakın mesafeden çektiği samimi fotoğraflar nedeniyle uzaklaştırma emri verilmişti. Godfather serisinin efsanevi ismi Marlon Brando ise Galella’nın devamlı kendisini çekmesini engellemek için fotoğrafçının çenesini kırmış ve oyuncu, fotoğrafçıya 40 bin dolar ödemek zorunda kalmıştı.

‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti - 3

1960’lı yıllarda ‘takipçi sapık’ diye nitelendirilen fotoğrafçı, günümüzde ünlüleri her yere takip eden ve kimi zaman bu nedenden ötürü eleştirilen People, US ve TMZ gibi magazin mecralarına ilham oldu.

‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti - 4

SIK SIK SALDIRIYA UĞRADI

“İnsanların hazırlıksız yakalandıklarından o yüz ifadesi paha biçilemez” ifadesini kullanan Galella, kişileri bire bir görmenin eşsiz bir deneyim olduğunu belirtmişti. 60’lı yıllardaki ünlüleri izinleri olmadan çeken ve bunları para karşılığı satan fotoğrafçı, güvenlik görevlilerinin kendisini sık sık boğazladığını ve ünlülerin kendisine tükürdüğünü söylemişti.

(Fotoğraf: Kurt Cobain ve Courtney Love)

‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti - 5

'SAMİMİ VE AGRESİF' FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafçının resmettiği isimler arasında Andy Warhol, Jackie Onassis, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Sophia Loren ve Paul Newman gibi dönem sanatçıları yer alıyor.

Galella'nın çektiği siyah beyaz fotoğraflar ‘samimi ve aynı zamanda agresif’ olarak nitelendirildi. Yıllar içinde çektiği fotoğraflar New York’taki Modern Sanat Müzesi'nin (MoMA) kalıcı koleksiyonunun bir parçası oldu.

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