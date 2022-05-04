‘Paparazzo’ lakaplı ünlü fotoğrafçısı Ron Galella hayatını kaybetti

SIK SIK SALDIRIYA UĞRADI

“İnsanların hazırlıksız yakalandıklarından o yüz ifadesi paha biçilemez” ifadesini kullanan Galella, kişileri bire bir görmenin eşsiz bir deneyim olduğunu belirtmişti. 60’lı yıllardaki ünlüleri izinleri olmadan çeken ve bunları para karşılığı satan fotoğrafçı, güvenlik görevlilerinin kendisini sık sık boğazladığını ve ünlülerin kendisine tükürdüğünü söylemişti.

(Fotoğraf: Kurt Cobain ve Courtney Love)