Paranoya hissini tetikleyen en iyi gerilim filmleri

The Tenant (1976)

Hem yönetmen koltuğunda hem de başrolünde yönetmen Roman Polanski'nin bulunduğu film, Trelskovsky adında bir gencin intihar eden bir kadının dairesine taşınmasını konu alıyor. Ölülerin dünyasıyla kurulan bağlara göndermede bulunan film, bilinmeyene duyulan paranoya hissini tetikliyor.