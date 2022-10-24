Paranoya hissini tetikleyen en iyi gerilim filmleri

Perfect Blue (1997)
Satoshi Kon’un yönetmen koltuğunda oturduğu anime türündeki film, baş karakterinin cinsel bir obje haline gelmesini işlerken izleyiciyi rahatsız hissettirmeyi başarıyor.
Klute (1971)
Hollywood’un ikonik oyuncularından Jane Fonda’nın başrolünde yer aldığı film, modellik ve oyunculuk yapan baş karakterin zamanla nesneleştirilmesini konu alıyor.
The Gift (2015)
Psikolojik gerilim türündeki film, çekim teknikleriyle büyük övgü toplarken tüyler ürperten hikayesi sizi germeyi başarıyor. Joel Edgerton ve Rebecca Hall’ın gerçekçi performansları, film boyunca gerilimi giderek artırıyor.
The Invisible Man (2020)
Orijinal konusuyla dikkat çeken yapım, Elisabeth Moss’ın inanılmaz performansıyla birleşince ortaya harika bir seyir keyfi çıkıyor. Şaşırtıcı sonu ve baş karakterin alışılagelmedik dönüşümü, film boyunca gerilimi hep bir üst seviyeye taşıyor.
Eyes Wide Shut (Gözü Tamamen Kapalı) (1999)
Stanley Kubrick’in son filmi, bir çiftin karmaşık ilişkisini ve gizli ritüelleri ele alıyor. Elbette Nicole Kidman ve Tom Cruise'ın unutulmaz performanslarını unutmamak lazım.
Blow Out (1981)
Brian De Palma’nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir araba kazasıyla ortaya çıkan beklenmedik gerçekleri su yüzüne çıkarıyor. Başarılı oyuncu John Travolta ses teknisyeni olarak başrolde.
It Follows (2014)
Jay adındaki sıradan bir gencin hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gitmesi ve kendini baygın bulmasıyla başlayan hikaye, gençliğin ölümle barışması temasına odaklanıyor.
The Tenant (1976)
Hem yönetmen koltuğunda hem de başrolünde yönetmen Roman Polanski'nin bulunduğu film, Trelskovsky adında bir gencin intihar eden bir kadının dairesine taşınmasını konu alıyor. Ölülerin dünyasıyla kurulan bağlara göndermede bulunan film, bilinmeyene duyulan paranoya hissini tetikliyor.