Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber

Parkinson teşhisi konulan Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, sağlık sorunlarına rağmen sanat kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu yaz gerçekleşmesi planlanan The Back To The Beginning adlı konser, sanatçının son performansı olabilir.

Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber - 1

76 yaşındaki yıldız isim, sahnelere veda etmeden önce hayranlarıyla bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. The Guardian'a konuşan Ozzy Osbourne, “Normalde sahnede iki saat boyunca zıplar, koşardım. Artık pek zıplayabileceğimi sanmıyorum'' ifadelerini kullandı.

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Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber - 2

2020 yılında Parkinson teşhisi konulan Osbourne, o zamandan bu yana sınırlı sayıda konser verdi. 2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.

Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber - 3

Bacaklarındaki pıhtılar yüzünden tansiyon sorunları yaşadığını da belirten Osbourne, sahneye dönmek için elinden geleni yapıyor.

Bu azimli mücadelenin finali, 5 Temmuz 2025’te Birmingham’da gerçekleşecek olan dev bir konserle taçlanacak.

Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber - 4

Black Sabbath’la son kez sahneye çıkacak olan Ozzy Osbourne’a, gecede Metallica, Slayer ve Alice In Chains gibi heavy metal dünyasının dev isimleri de eşlik edecek.

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