Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber
Parkinson teşhisi konulan Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, sağlık sorunlarına rağmen sanat kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu yaz gerçekleşmesi planlanan The Back To The Beginning adlı konser, sanatçının son performansı olabilir.
76 yaşındaki yıldız isim, sahnelere veda etmeden önce hayranlarıyla bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. The Guardian'a konuşan Ozzy Osbourne, “Normalde sahnede iki saat boyunca zıplar, koşardım. Artık pek zıplayabileceğimi sanmıyorum'' ifadelerini kullandı.