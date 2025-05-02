Parkinson'a yakalanan ünlü şarkıcıdan üzen haber

2020 yılında Parkinson teşhisi konulan Osbourne, o zamandan bu yana sınırlı sayıda konser verdi. 2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.