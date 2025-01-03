Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi

Paskalya, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir. Bu bayram, Hristiyan inancına göre İsa'nın ölüm ve dirilişiyle insanlığa yeni bir umut ve kurtuluş sunduğunu ifade eder. Rusya'da Paskalya, Ortodoks Hristiyanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Genellikle kiliselerde düzenlenen ayinlere devlet yetkilileri de katılır.