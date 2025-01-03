Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi

Paskalya 2025 yılında da dünya genelinde çeşitli dini ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bu özel gün, farklı inanç ve kültürlerin bir araya gelerek barış ve kardeşlik mesajları vermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak?

Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi - 1

Paskalya, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir. Bu bayram, Hristiyan inancına göre İsa'nın ölüm ve dirilişiyle insanlığa yeni bir umut ve kurtuluş sunduğunu ifade eder. Rusya'da Paskalya, Ortodoks Hristiyanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Genellikle kiliselerde düzenlenen ayinlere devlet yetkilileri de katılır.

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Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi - 2

PASKALYA NE ZAMAN?

2025 yılında Paskalya (Easter), 20 Nisan Pazar günü kutlanacak. Paskalya, her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunaydan sonraki ilk pazar günü kutlanır, bu nedenle tarihi her yıl değişir.

Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi - 3

Paskalya döneminde genellikle Hristiyanlar, Hz. İsa'nın dirilişini anmak için ibadet eder ve çeşitli kutlamalar düzenler. Paskalya, aynı zamanda birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Yunanistan'da 20 Nisan 2025 Pazar günü Paskalya, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü ise Paskalya Pazartesisi olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi - 4

PASKALYA SİMGELERİ

Paskalya, çeşitli semboller ve geleneklerle kutlanır:

Paskalya Yumurtası: Diriliş ve yeni yaşamı temsil eder.

Tavşan: Bereket ve yeni başlangıçların sembolüdür.

Kandiller: İsa'nın ışığını temsil eder.

Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi - 5

Hristiyan olmayan kültürlerde bile Paskalya, bahar kutlamaları ve aile etkinlikleriyle anılabilir.

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