Paskalya ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi
Paskalya 2025 yılında da dünya genelinde çeşitli dini ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bu özel gün, farklı inanç ve kültürlerin bir araya gelerek barış ve kardeşlik mesajları vermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak?
Paskalya, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir. Bu bayram, Hristiyan inancına göre İsa'nın ölüm ve dirilişiyle insanlığa yeni bir umut ve kurtuluş sunduğunu ifade eder. Rusya'da Paskalya, Ortodoks Hristiyanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Genellikle kiliselerde düzenlenen ayinlere devlet yetkilileri de katılır.