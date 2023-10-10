Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu?

İlk filmin başrolünde Russel Crowe yer alıyordu, aktör oyunculuğuyla büyük beğeni kazanmıştı. Devam filminde Mescal'ın nasıl bir oyunculuk sergileyeceği ise merak konusu olmuştu.

Yönetmen, "Paul Mescal'in Russell Crowe kadar büyük bir isim olduğunu görebilir miyim? Kesinlikle" ifadelerini kullandı.