Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu?

12 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Yönetmen Scott, başrol oyuncusu Paul Mescal'ı kadroya nasıl dahil ettiğini açıkladı.

Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu? - 1

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.

Ridley Scott'ın yeniden yönetmenliğini üstleneceği filmin başrolünde Aftersun filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal yer alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu? - 2

İlk filmin başrolünde Russel Crowe yer alıyordu, aktör oyunculuğuyla büyük beğeni kazanmıştı. Devam filminde Mescal'ın nasıl bir oyunculuk sergileyeceği ise merak konusu olmuştu.

Yönetmen, "Paul Mescal'in Russell Crowe kadar büyük bir isim olduğunu görebilir miyim? Kesinlikle" ifadelerini kullandı. 

Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu? - 3

Scott "Normal People'ı izledim. Benim tarzımda bir dizi değil ama arka arkaya 4 bölüm izledim. Bam bam bam!" dedi.

Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu? - 4

Mescal'ın dizideki oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen yönetmen, "Sonra tüm diziyi izledim. Sonra birden Gladyatör 2 gündeme geldi. Paul'ü düşünmeye devam ettim. Ve işte bu kadar" dedi.

27 yaşındaki oyuncu Normal People dizisindeki rolüyle birçok prestijli ödüle layık görülmüştü.

Gladyatör 2'nin ne zaman vizyona gireceği henüz açıklanmadı.

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