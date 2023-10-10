Paul Mescal Gladyatör 2'nin kadrosuna nasıl dahil oldu?
12 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Yönetmen Scott, başrol oyuncusu Paul Mescal'ı kadroya nasıl dahil ettiğini açıkladı.
Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.
Ridley Scott'ın yeniden yönetmenliğini üstleneceği filmin başrolünde Aftersun filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal yer alacak.