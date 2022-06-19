Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldız sahibi olacak

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 12:12 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 15:20
Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı’nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı’nda bu yıl kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.
2013 yılında 40 yaşında iken bir araba kazasında hayatını kaybeden Amerikalı oyuncu Paul Walker, bu yıl Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.
Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşı Jordana Brewster, "Yıldızını alacaksın. Sonsuza dek ışıldayacaksın" notuyla paylaşım yaptı. Oyuncunun ani ölümü tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı.
Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşı oyuncu ve rap şarkıcı Ludacris yıldız sahibi olacak isimler arasında yer alıyor.
Jonas Kardeşler de bu yıl Hollywood Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak. Disney'de kariyer yolculuklarına başlayan kardeşler, yıllar sonra bir araya gelerek şarkı yapmaya devam etti.
Pulp Fiction, Kill Bill ve Gattaca gibi filmlerle tanınan Amerikalı oyuncu Uma Thurman, bu yıl yıldız sahibi olacak. Oyuncu, Pulp Fiction'daki rolüyle Oscar'da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' adayı olmuştu.
Grey's Anatomy dizisiyle bilinen Amerikalı oyuncu Ellen Pompeo 2023 Şöhretler Kaldırımı listesinde yer alıyor.
Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...
FİLM SEKTÖRÜ
Vince Vaughn
Bill Pullman
John Waters
Juanita Moore
TELEVİZYON
Jon Favreau
Mindy Kaling
Martin Lawrence
Ralph Macchio
Garrett Morris
MÜZİK
Marc Anthony
Irving Azoff
Sheila E
Lenny Kravitz
Blake Shelton
Charlie Wilson
Jenni Rivera
TİYATRO/CANLI PERFORMANS
Lang Lang
Melba Moore
Pentatonix
2700'den fazla ünlü ismin yer aldığı kaldırımda, geçmişten günümüze birçok ikonik isim onurlandırıldı.
93 yaşındaki oyuncu James Hong, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan en yaşlı isim unvanına sahip olmuştu.