Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 12:12 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 12:32

Hollywood Bulvarı’nda eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nın bu yılki isimleri açıklandı. 2013 yılında geçirdiği araba kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker, bu yıl Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak isimler arasında yer alıyor.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 1

Dünyaca ünlü isimlerin Bulvarı’nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı’nda bu yıl kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 2

2013 yılında 40 yaşında iken bir araba kazasında hayatını kaybeden Paul Walker bu yıl Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 3

Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşı Jordana Brewster, "Yıldızını alacaksın. Sonsuza dek ışıldayacaksın" notuyla paylaşım yaptı. Oyuncunun ani ölümü tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 4

PEK ÇOK İSİM ONURLANDIRILACAK

Jonas Kardeşler de bu yıl Hollywood Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak. Disney'de kariyer yolculuklarına başlayan kardeşler, yıllar sonra bir araya gelerek şarkı yapmaya devam etti.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 5

Pulp Fiction, Kill Bill ve Gattaca gibi filmlerle tanınan Amerikalı oyuncu Uma Thurman, bu yıl yıldız sahibi olacak. Oyuncu, Pulp Fiction'daki rolüyle Oscar'da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' adayı olmuştu.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 6

Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşı oyuncu ve rap şarkıcı Ludacris yıldız sahibi olacak isimler arasında yer alıyor.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 7

Grey's Anatomy dizisiyle bilinen Amerikalı oyuncu Ellen Pompeo 2023 Şöhretler Kaldırımı listesinde yer alıyor.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 8

LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER

Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler... 


FİLM SEKTÖRÜ

Vince Vaughn

Bill Pullman

John Waters

Juanita Moore

 

TELEVİZYON

Jon Favreau

Mindy Kaling

Martin Lawrence

Ralph Macchio

Garrett Morris

MÜZİK

Marc Anthony

Irving Azoff

Sheila E

Lenny Kravitz

Blake Shelton

Charlie Wilson

Jenni Rivera

 

TİYATRO/CANLI PERFORMANS

Lang Lang

Melba Moore

Pentatonix

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 9

2700'den fazla ünlü ismin yer aldığı kaldırımda, geçmişten günümüze birçok ikonik isim onurlandırıldı.

Paul Walker Hollywood Şöhretler Kaldımı’nda yıldızı sahibi olacak - 10

YILDIZ SAHİBİ OLAN EN YAŞLI İSİM

93 yaşındaki oyuncu James Hong, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan en yaşlı isim unvanına sahip olmuştu.

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