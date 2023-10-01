Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım

"ATATÜRK’ÜN ONDA BULDUĞU ÖZELLİKLERİ ANLAMAYA ÇALIŞTIM"

"Atatürk’ün eşi olması dışında Latife Hanım nasıl biri, ne sever, tavrı, duruşu gibi konularda hiç bilgim yoktu. Senaryoyu okurken gözümde canlanan anları besleyecek, ona ruh katacak verilere ihtiyaç duydum" diyen Akil, "Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım. Daha tanışmadan Mustafa Kemal Paşa’nın gazetede gördüğü fotoğrafını keserek kolyesine takan, o kolyeyi de boynundan hiç çıkartmayan, Ata’sına gönülden bağlı bir kadın. Ben de oynarken hissettiğim bu yoğun duygularla rolüme yoğunlaştım. Böyle özel bir projede böyle özel ve önemli bir karakteri canlandırıyor olmanın gururunu hissediyorum. Çalışırken gördüğüm, kamera arkası ve önü arkadaşlarımın da yaptıkları işe sıkı sıkıya sarılmış olmaları, inanmaları beni çok heyecanlandırıyor, çıkacak sonucu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. 27 Ekim’i dört gözle bekliyorum" dedi.