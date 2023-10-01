Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım

"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ı canlandıran Pelin Akil, "Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım" dedi.

Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım - 1

Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü halkın gözünden anlatacak "Son Akşam Yemeği"nde Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ı Pelin Akil canlandırdı.

Senaryoyu okurken daha önce bakılmamış bir açıdan yazılan çok özel, farklı bir Cumhuriyet filmiyle karşı karşıya olduğunu anladığını ve heyecanlandığını belirten Pelin Akil, “Çok yalın, akıcı ve okurken içinize işleyen sıcacık bir anlatımı vardı” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım - 2

"ATATÜRK’ÜN ONDA BULDUĞU ÖZELLİKLERİ ANLAMAYA ÇALIŞTIM"

"Atatürk’ün eşi olması dışında Latife Hanım nasıl biri, ne sever, tavrı, duruşu gibi konularda hiç bilgim yoktu. Senaryoyu okurken gözümde canlanan anları besleyecek, ona ruh katacak verilere ihtiyaç duydum" diyen Akil, "Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım. Daha tanışmadan Mustafa Kemal Paşa’nın gazetede gördüğü fotoğrafını keserek kolyesine takan, o kolyeyi de boynundan hiç çıkartmayan, Ata’sına gönülden bağlı bir kadın. Ben de oynarken hissettiğim bu yoğun duygularla rolüme yoğunlaştım. Böyle özel bir projede böyle özel ve önemli bir karakteri canlandırıyor olmanın gururunu hissediyorum. Çalışırken gördüğüm, kamera arkası ve önü arkadaşlarımın da yaptıkları işe sıkı sıkıya sarılmış olmaları, inanmaları beni çok heyecanlandırıyor, çıkacak sonucu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. 27 Ekim’i dört gözle bekliyorum" dedi.

Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım - 3

ATATÜRK'Ü ONUR TUNA CANLANDIRIYOR

27 Ekim’de vizyona girecek,Levent Onan’ın yönettiği "Son Akşam Yemeği"nde başrolleri Pelin ve Onur Tuna'nın yanıs sıra Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu üstleniyor.

Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım - 4

FİLMİN KONUSU

Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Alt katta bulunan mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

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