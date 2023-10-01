Pelin Akil: Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım
"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ı canlandıran Pelin Akil, "Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım" dedi.
Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü halkın gözünden anlatacak "Son Akşam Yemeği"nde Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ı Pelin Akil canlandırdı.
Senaryoyu okurken daha önce bakılmamış bir açıdan yazılan çok özel, farklı bir Cumhuriyet filmiyle karşı karşıya olduğunu anladığını ve heyecanlandığını belirten Pelin Akil, “Çok yalın, akıcı ve okurken içinize işleyen sıcacık bir anlatımı vardı” dedi.