Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor

Odunpazarı Modern Müze'deki (OMM) karanlık odada performans sergileyen ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin sanatseverin ziyaret ettiği Ata Doğruel, mumla gelen 900'den fazla kişinin fotoğraflarını çekip odanın duvarlarına astı.

Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor - 1

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen ve birçok ödüle sahip Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) oluşturulan zifiri karanlık odada 7 Kasım'dan bu yana "Işık Kaynağı" adlı performansı sergileyen Ata Doğruel'i yaklaşık 2 bin sanatsever ziyaret etti.

Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor - 2

Ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" tarafından tasarlanan OMM, 7 Eylül 2019'da ziyarete açılmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor - 3

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip OMM, ilgi çekici performanslara da ev sahipliği yapıyor. Performistanbul işbirliğiyle ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde hayata geçirilen "Işık Kaynağı", Türkiye'de bir müzenin ev sahipliği yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk performans olma özelliğini taşıyor.

Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor - 4

OMM'deki "Yas ve Haz" sergisi dahilinde izleyiciyle buluşan "Işık Kaynağı" performansında karanlık oda, sadece ziyaretçi getirdiği mumla bulunduğu kaldığı sürece aydınlanıyor ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekiyor. Müzede 37 gündür, 24 saat karanlık odada kalan Doğruel, konuşmak yerine ziyaretçilerle sadece yazılı olarak iletişim kuruyor. Doğruel, kişisel ihtiyaçlarını da bu odada karşılıyor.

Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor - 5

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin sanatsever tarafından ziyaret edilen performans sanatçısı Ata Doğruel, mumla gelen 900'den fazla kişinin fotoğraflarını çekip odanın duvarlarına astı.

OMM'de 7 gün 24 saat boyunca ziyaret edilebilen sanatçının performansı, 17 Aralık cumartesi günü saat 19.00'da sona erecek.

N-LIFE HABERLERİ

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