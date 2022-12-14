Performans sanatçısı Ata Doğruel 37 gündür zifiri karanlık odada yaşıyor

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip OMM, ilgi çekici performanslara da ev sahipliği yapıyor. Performistanbul işbirliğiyle ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde hayata geçirilen "Işık Kaynağı", Türkiye'de bir müzenin ev sahipliği yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk performans olma özelliğini taşıyor.