Performans sanatçısı müzede 40 gün karanlık odada kalacak

Sanatçı, 2020 yılında İdil Tabanca Koleksiyonu'na dahil olan performansında müze içerisinde belirlenen karanlık bir odada 40 gün/960 saat boyunca aralıksız kalacak ve tek ışık kaynağı ziyaretçilerin getirdiği mum olacak.

Oda sadece ziyaretçi orada kaldığı sürece aydınlanacak ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekerek süreci dokümante edecek. Bu katılımcılar performansın bir parçası haline gelecek.