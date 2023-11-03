Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular
Oscar'a aday gösterilen filmler arasında korku türüne çok fazla yer verilmemesi her zaman eleştiri konusu olmuştur. İnsanların en derin korkularını gün yüzüne çıkaran bu türdeki birçok film, unutulmazlar arasına girmeyi başardı. Variety, Oscar'a aday gösterilmeyi hak eden en iyi korku filmi karakterlerini açıklandı. Göz ardı edilen oyuncular arasında Bruce Willis ve Nicole Kidman gibi usta oyuncular yer alıyor. İşte korku filmlerindeki performanslarıyla Oscar'a aday gösterilmeyi hak eden oyuncular listesi...
16. Midsommar (2019)
Başrol oyuncusu Florence Pugh her ne kadar Küçük Kadınlar filmiyle Oscar'a aday gösterilmiş olsa da bu filmdeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.