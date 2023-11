Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular

1. Us (2019)

Jordan Peele'nin Get Out filminden iki sene sonra vizyona giren Us filmi, korkutucu sahneleriyle akıllarda yer etmeyi başardı.

12 Years a Slave filmiyle Oscar kazanan Lupita Nyong’o'nun alışık olduğumuz rolleri geride bıraktığı bu film, ona Oscar adaylığı kazandırabilirdi.