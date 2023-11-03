Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular

Oscar'a aday gösterilen filmler arasında korku türüne çok fazla yer verilmemesi her zaman eleştiri konusu olmuştur. İnsanların en derin korkularını gün yüzüne çıkaran bu türdeki birçok film, unutulmazlar arasına girmeyi başardı. Variety, Oscar'a aday gösterilmeyi hak eden en iyi korku filmi karakterlerini açıklandı. Göz ardı edilen oyuncular arasında Bruce Willis ve Nicole Kidman gibi usta oyuncular yer alıyor. İşte korku filmlerindeki performanslarıyla Oscar'a aday gösterilmeyi hak eden oyuncular listesi...

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 1

16. Midsommar (2019)

Başrol oyuncusu Florence Pugh her ne kadar Küçük Kadınlar filmiyle Oscar'a aday gösterilmiş olsa da bu filmdeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

N-LIFE HABERLERİ

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 2

15. Görünmez Adam (2020)

Elisabeth Moss, filmde korku ve umutsuzluğu beyazperdeye başarılı bir şekilde taşımasıyla tam not almayı başardı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 3

14. 10 Cloverfield Lane

John Goodman'ın korkutucu ve bir o kadar da inandırıcı performansı ona Oscar adaylığı kazandırabilirdi.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 4

13. Altıncı His (1999)

M. Night Shyamalan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, kült yapımlar arasına adını yazdırmayı başardı. Bruce Willis'in unutulmaz performansı ise eleştirmenlere göre göz ardı edildi.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 5

12. Hayır (2022)

Korku türündeki filmde Keke Palmer'ın aksiyon sahnelerindeki performansı ve filmin tonunu farklı bir seviyeye çıkaran espri anlayışı beğeni kazandı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 6

11. Derinin Altında (2013)

Scarlett Johansson her ne kadar başka filmlerle oyunculuğunu kanıtlamış olsa da bilim kurgu filmindeki performansı ona Oscar adaylığı kazandırabilirdi.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 7

10. New Nightmare (1994)

Filmin yönetmenliğini ve yazarlığını üstlenen Wes Craven'ın mutlaka Oscar'a aday gösterilmesi gerektiği düşünülüyor.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 8

9. Sessiz Bir Yer (2018)

Oynadığı her rolle göz dolduran İngiliz oyuncu Emily Blunt, eşi John Krasinski'nin yönetmenliğinde inanılmaz bir performans sergiliyor.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 9

8. Bones and All

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Taylor Russell,  Luca Guaganino'nun filminde şaşırıcı ve duygusal bir oyunculuk sergiliyor.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 10

7. Get Out (2017)

Jordan Peele'in ilk yönetmenlik deneyimi Get Out filmindeki Betty Gabriel'ın oyunculuğu övgü toplamıştı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 11

6. The Babadook (2014)

Amelia karakterine hayat veren Essie Davis'in, yas ve yalnızlıkla başa çıkma çabaları hem izleyiciden hem de eleştirmenlerden tam not aldı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 12

5. Çığlık

Kült korku filmi serisinini ilk filminde Matthew Lillard'ın oyunculuğu oldukça beğenilmişti.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 13

4. Diğerleri

"Moulin Rouge"daki rolüyle Oscar'a aday gösterilen Nicole Kidman'ın Alejandro Amenábar imzalı filmdeki rolüyle de Oscar adaylığı hak ettiği düşünülüyor.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 14

3. American Psycho (2000)

İngiliz oyuncu Christian Bale'in canlandırdığı Patrick Bateman karakteri unutulmaz roller arasına girmeyi başardı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 15

2. Ayin

Ari Aster imzalı filmde Toni Collette, eleştirmenlere göre inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor. Yas tutan bir anne, sanatçı ve eş rollerini korku türündeki filmde bir araya getiren oyuncu övgü toplamayı başardı.

Performansları akıllardan silinmese de Oscar'a aday gösterilmeyen oyuncular - 16

1. Us (2019)

Jordan Peele'nin Get Out filminden iki sene sonra vizyona giren Us filmi, korkutucu sahneleriyle akıllarda yer etmeyi başardı.

12 Years a Slave filmiyle Oscar kazanan Lupita Nyong’o'nun alışık olduğumuz rolleri geride bıraktığı bu film, ona Oscar adaylığı kazandırabilirdi.

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