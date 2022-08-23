Pergamon kazılarında 'ampulla' denilen hacı şişesi bulundu

HACI TESTİCİĞİ

Mozaikli evdeki kazı çalışmalarında ele geçirilen hacı şişesi hakkında da bilgiler veren Ateş, "'Hacı testiciği' olarak da isimlendirilebilir çünkü bunlar camdan değil pişmiş topraktan yapılmışlar. Erken Bizans döneminde ilk Hristiyanlık şehitlerinin olduğu hac merkezleri bulunuyor. Bu bölgelere gidip, kutsal kaynaktaki suyu içine koyup boyunlarına asıyorlar. Bu yüzden uluslararası literatürde hacı şişesi olarak geçiyor. Erken Bizans dönemine yani milattan sonra 4'üncü, 5'inci yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bir yüzünde İslamiyet’te sahabe olarak kabul edilen ve Danyal olarak bilinen Aziz Daniel'in yer aldığı bir sahne yer alıyor. Milattan önce 6'ncı yüzyılda yaşamış, Asur Kralı'na karşı mücadele etmiş, cezalandırılmak için aslanlarla dolu bir çukura atılmış ancak inanışa göre tek tanrıya inandığı için aslanlar ona saldırmamış. Bu yüzden kutsal bir kişi olarak kabul ediliyor. Bu hikaye Tevrat'ta ve İncil'de yer alıyor" dedi.