Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu.
Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.