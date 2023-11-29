Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu

Alkan, "İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi, 1800 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Khamosorion tipli 3 mezar ve 2 sunum çukuru tespit ettik. Bu da boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıktığını ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir" şeklinde konuştu.