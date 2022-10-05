Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında 1800 yıllık askeri madalya bulundu.

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu - 1

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde devam eden Perre Antik Kenti kazı çalışmasında, bronz Medusa başlıklı askeri madalya gün yüzüne çıkarıldı. 

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu - 2

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının mozaikli alan ve "sonsuzluk merdiveni" olarak adlandırılan bölümde sürdüğünü anlattı.

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu - 3

Bulunan madalyanın 1800 yıllık olduğunu dile getiren Alkan, "Medusa başlıklı madalya bir askere başarısı karşılığında verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Askeri törende özellikle bir askerin üzerine veya kalkanına taktığı bir madalya. Burada yine geçen yıl yaptığımız kazılarda 1800 yıllık bir askeri diploma bulmuştuk, madalyayı da yine askerlik ile ilişkilendiriyoruz" diye konuştu.

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu - 4

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