Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu
Peru'da, Moçe kültürüne ait bin 300 yıllık bir taht odası keşfedildi. Kadın hükümdarı tasvir eden duvar resimleriyle dolu odanın, kraliçeye ait olduğu düşünülüyor ancak arkeologlar kraliçenin kalınıtlarına henüz ulaşamadı.
Peru'da yapılan yeni kazı çalışmaları sırasında arkeologlar, duvar resimleri ile kaplı bir oda keşfettiler. Resmedilen figürlerin Moçe kraliçesine ait olduğunu düşünülen odanın bin 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor.