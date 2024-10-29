Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu

DNA TESTİ YAPILACAK

Kerpiçten yapılmış olan taht yeşil taş boncukları ile süslenmiş. Arkeologlar kalıntılar arasonda insan saçı da buldu ancak kime ait olduğunu netleştirmek için araştırmacılar bunun üzerinde DNA testleri yapmayı planlıyor.