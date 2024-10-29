Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu

Peru'da, Moçe kültürüne ait bin 300 yıllık bir taht odası keşfedildi. Kadın hükümdarı tasvir eden duvar resimleriyle dolu odanın, kraliçeye ait olduğu düşünülüyor ancak arkeologlar kraliçenin kalınıtlarına henüz ulaşamadı.

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 1

Peru'da yapılan yeni kazı çalışmaları sırasında arkeologlar, duvar resimleri ile kaplı bir oda keşfettiler. Resmedilen figürlerin Moçe kraliçesine ait olduğunu düşünülen odanın bin 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 2

MOÇE'LERE AİT

Arkeologlar, Pañamarca arkeolojik alanında bulunan bu taht odasının, M.S 7'nci yüzyıla ait olduğunu söyledi. Bölgede o dönem Moçe'lerin yaşadığı biliniyor.

Moçe'ler M.S. 350 ile 850 yılları arasında Peru'da yazının keşfinden önce yaşadılar. Kuzey Peru'da  gösterişli binalar ve mezarlar inşa etmelerinin yanı sıra insan yüzlerini tasvir eden seramikler gibi karmaşık sanat eserleri inşa etmeleriyle tanınıyorlar.

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 3

DNA TESTİ YAPILACAK

Kerpiçten yapılmış olan taht yeşil taş boncukları ile süslenmiş. Arkeologlar kalıntılar arasonda insan saçı da buldu ancak kime ait olduğunu netleştirmek için araştırmacılar bunun üzerinde DNA testleri yapmayı planlıyor.

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 4

İSKELETİNE ULAŞILAMADI

Arkeologlar, "kraliçe kimi resimlerde taç giymiş ve kadeh kaldırmış, kimilerinde ise elinde asa ile halkı selamlıyor. Ancak gizemli kraliçenin iskeletine henüz ulaşılamadı!" dedi.

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 5

"KALINTILAR YAĞMALANMIŞ OLABİLİR"

Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde antropoloji direktörü ve kazı liderlerinden biri olan Michele Koons , "Şu anda bir mezara dair hiçbir kanıtımız yok," dedi. Koons, kraliçenin mezarının muhtemelen yağmalanmış olduğunu söyledi.

Peru'da bin 300 yıllık keşif: Kadın hükümdara ait taht odası bulundu - 6

KADINLARIN TOPLUMDA ROLÜ

Moçe kültüründe kadınların yöneticilik yapması ise alışılmadık bir durum değil" dedi. Daha önce bulunan kadın yöneticilerin mezarlarının toplumda kadınların önemli rollere sahip olduğunu gösterdiğini belirten Koons "Bulunan kraliçe taht odası, şimdiye kadar bulunanlar arasında en dikkat çekici olanı." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER