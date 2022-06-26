Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında

"YURTDIŞINA TİCARET OLARAK SATILMIŞ"

Bu taşın en büyük özelliğinin volkanik taş olduğunu belirten Rakıcı, “Isıyı ne kadar versen de patlamıyor. Taş içerideyken yumuşak olduğu için işlemesi kolay. Dışarıda oksijenle beraber sertleşiyor. Kırılması da zor oluyor. Dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış ve sonrasında yurtdışına ticaret olarak satmışlar” diye konuştu.