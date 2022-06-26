Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında

Haberler - İHA | 26.06.2022 - 12:50
Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyünde bulunan ve eskiden insanların mısır ekmeği yapımında kullandıkları pileki taşını çıkarmak için oyarak oluşturduğu Pileki Mağarası 2012 yılında ziyarete açıldı.
Rize'nin tek mağarası olma özelliğini taşıyan mağarayı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Pileki Mağarasının tarihi hakkında bilgi veren Mağara işletmecisi Şükür Rakıcı, "Bölgede önceden Rumlar yaşıyordu, onlar gittikten sonra dedelerimiz pileki taşını kazmaya başladı. O dönemde kap kacak yerine bu taşı işleyerek içinde yemek ya da Mısır ekmeğini pişiriyorlardı” dedi.
Bu taşın en büyük özelliğinin volkanik taş olduğunu belirten Rakıcı, “Isıyı ne kadar versen de patlamıyor. Taş içerideyken yumuşak olduğu için işlemesi kolay. Dışarıda oksijenle beraber sertleşiyor. Kırılması da zor oluyor. Dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış ve sonrasında yurtdışına ticaret olarak satmışlar” diye konuştu.
Rize'de bulunan bu mağaraya ilk kez geldiğini söyleyen Mükremin Çetinoğlu, "Mağaranın içi çok etkileyici. Rehber arkadaşımız bizi bilgilendirince ne kadar derin bir tarihe ulaştığını öğrendik. Bölgede yaşayan her vatandaşın ve Rize'ye gelen her turist gelip görmeli” şeklinde konuştu.
İşte Pileki Mağarası'ndan yansıyan diğer görüntüler...