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Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında

Haberler - İHA | 26.06.2022 - 12:50

Rize’nin turizm değerleri arasında yer alan İyidere ilçesindeki Pileki Mağarası her yıl yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. 2021 yılında ziyarete açılan mağara Rize'deki tek mağara olma özelliği taşıyor.

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 1

’nin İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyünde bulunan ve eskiden insanların mısır ekmeği yapımında kullandıkları pileki taşını çıkarmak için oyarak oluşturduğu Pileki Mağarası 2012 yılında ziyarete açıldı.

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 2

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ AĞIRLIYOR

Rize'nin tek mağarası olma özelliğini taşıyan mağarayı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 3

"BÖLGEDE RUMLAR YAŞIYORDU"

Pileki Mağarasının tarihi hakkında bilgi veren Mağara işletmecisi Şükür Rakıcı, "Bölgede önceden Rumlar yaşıyordu, onlar gittikten sonra dedelerimiz pileki taşını kazmaya başladı. O dönemde kap kacak yerine bu taşı işleyerek içinde yemek ya da Mısır ekmeğini pişiriyorlardı” dedi.

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 4

"YURTDIŞINA TİCARET OLARAK SATILMIŞ"

Bu taşın en büyük özelliğinin volkanik taş olduğunu belirten Rakıcı, “Isıyı ne kadar versen de patlamıyor. Taş içerideyken yumuşak olduğu için işlemesi kolay. Dışarıda oksijenle beraber sertleşiyor. Kırılması da zor oluyor. Dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış ve sonrasında yurtdışına ticaret olarak satmışlar” diye konuştu.

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 5

"ÇOK ETKİLEYİCİ"

Rize'de bulunan bu mağaraya ilk kez geldiğini söyleyen Mükremin Çetinoğlu, "Mağaranın içi çok etkileyici. Rehber arkadaşımız bizi bilgilendirince ne kadar derin bir tarihe ulaştığını öğrendik. Bölgede yaşayan her vatandaşın ve Rize'ye gelen her turist gelip görmeli” şeklinde konuştu.

İşte Pileki Mağarası'ndan yansıyan diğer görüntüler...

Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 6
Pileki Mağarası ziyaretçilerin ilgi odağında - 7

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