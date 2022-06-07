Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi

"GRUBUN EN YAŞLI ÜYESİ OLARAK ÖZEL BİR MUAMELE GÖRDÜĞÜM BİR GERÇEK"

Yıllar sonra sahneye çıkan ve hayranlarıyla bir araya gelen Mason, "Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his" demişti.

(Fotoğraf Will Ireland)