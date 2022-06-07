Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.06.2022 - 15:40 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 15:55

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason, 'Nick Mason's Saucerful of Secrets' grubuyla Volkswagen Arena'da hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı, bugüne kadarki en büyük Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da Volkswagen Arena’da dinleyicilerle buluştu.

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi - 1

Pink Floyd efsanesi İngiliz müzisyen Nick Mason'ın öncülük ettiği 'Nick Mason's Saucerful of Secrets' grubuyla İstanbul'a geldi. Pink Floyd  şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği gecede, Nick Mason ve grubu müzik şöleni yaşattı.

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi - 2

"TÜRKİYE'YE GELMEM 57 YILIMI ALDI"

Grubun solisti Mason, sevenlerine Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek kısa bir konuşma yaptı ve "Bu konser için Türkiye'ye gelmem 57 yılımı aldı" dedi.

Konserin açılışını "Days" parçasıyla yapan grup, konser için hazırladığı repertuvarda "Arnold", "Emily", "Astronomy", "Bike", "Saucerful", "Burning Bridges", "Remember Days", "Fearless", "Childhoods End" gibi sevilen parçalarına yer verdi. ​​​​​​​

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi - 3

KONSER LİSTESİNİ NASIL SEÇİYORLAR?

Müzisyen, NTV.com.tr'ye verdiği röportajda, "Listeyi hazırlarken çoğunluğun hoşuna giden şarkıları seçiyoruz. 'Çalması en ilgi çekici ve eğlenceli olan şarkı hangisi?' sorusu, tek dikkat ettiğimiz kriterdi. Bana kalırsa sıradan şarkılar, doğaçlama parçalar ve ‘Echoes’ gibi çok katmanlı şarkılar arasında bir denge var. Ayrıca bahsettiğiniz bu döneme karşı büyük bir ilgim var çünkü şarkılarda şaşırtıcı derecede farklı ritimler var. Evet, listede ‘Instellar Overdrive’ gibi bazı psikedelik şarkılar var ama orkestranın öne çıktığı melodik parçalar da bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraf Will Ireland)

Pink Floyd grubunun davulcusu Nick Mason İstanbul'da konser verdi - 4

"GRUBUN EN YAŞLI ÜYESİ OLARAK ÖZEL BİR MUAMELE GÖRDÜĞÜM BİR GERÇEK"

Yıllar sonra sahneye çıkan ve hayranlarıyla bir araya gelen Mason, "Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his" demişti.

(Fotoğraf Will Ireland)

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