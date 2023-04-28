Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın konser yasağı kalktı

Times’ın haberine göre Frankfurt idari mahkemesi, bu iptal kararının, anayasal olarak kutsal sayılan sanatsal özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Waters’ın, The Wall Live turnesi kapsamında yaptığı konserlerde, sahne şovunun bir parçası olarak Davud Yıldızı’nın resimlerinin bulunduğu domuz şeklindeki bir balon kullanması eleştirilere sebep olmuştu.