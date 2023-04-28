Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın konser yasağı kalktı

Ukrayna-Rusya Savaşı hakkındaki ifadeleriyle sık sık gündeme gelen İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın Frankfurt konseri geçtiğimiz ay iptal edilmişti.
Frankfurt Belediyesi, konserin iptal edilmesi hakkında şarkıcı için "dünyanın en tanınmış antisemitlerinden (Yahudi düşmanı) biri" ifadelerini kullanmıştı.
28 Mayıs'da gerçekleşmesi planlanan konserine getirilen yasağa karşı hukuk savaşı başlatan Waters, kazanan taraf oldu.
Times’ın haberine göre Frankfurt idari mahkemesi, bu iptal kararının, anayasal olarak kutsal sayılan sanatsal özgürlük hakkını ihlal ettiğine karar verdi.
Waters’ın, The Wall Live turnesi kapsamında yaptığı konserlerde, sahne şovunun bir parçası olarak Davud Yıldızı’nın resimlerinin bulunduğu domuz şeklindeki bir balon kullanması eleştirilere sebep olmuştu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sık sık gündeme getiren Waters, kendisi için kullanılan "Yahudi düşmanı" ifadesini defalarca reddetmişti.
UKRAYNA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDE
Öte yandan Waters, Ukrayna’nın kendisini ‘ölüm listesine’ aldığını söylemişti. 79 yaşındaki şarkıcı, “Unutmayın, Ukrayna hükümetinin desteklediği bir ölüm listesindeyim. Listedeki insanları yakın zamanda öldürdüler. Birini öldürdüklerinde fotoğrafının üzerinde 'Tasfiye edildi' yazıyorlar. Ben de o fotoğraflardan biriyim" diye konuştu.