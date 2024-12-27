Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı!

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, tarihi yerleri keşfetmek konusunda yepyeni bir bilgi dünyasının kapılarını araladı. Bu yeniliklerin en dikkat çekeni, Giza Piramidi'nin daha önce hiç görülmemiş bir görüntüsünü elde etmeyi başaran robotik bir kamera oldu.

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 1

Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.

Piramitlerin nasıl yapıldığı hala tartışılırken son yıllarda teknolojideki hızlı ilerlemeler, tarihi yapıları keşfetmek ve bilinmeyen sırlarını ortaya çıkarmak için yepyeni fırsatlar sunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 2

Bugüne kadar, tarihçiler ve arkeologlar, piramidin insan erişiminin mümkün olmadığı alanlarına ulaşamamıştı.

Piramidin bazı bölümleri o kadar küçüktü ki, insanın girmesi imkansızdı. Ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde, 40 derecelik bir açıyla uzanan ve sadece 20x20 cm boyutlarında olan, 60 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya ulaşmak mümkün oldu. Bu alan, daha önce keşfedilememişti.

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 3

2011 yılında, Leeds Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ve bilim insanı, piramidin gizemli kısmını görüntüleyebilmek için bir robot geliştirmeye başladılar.

Djedi Projesi olarak adlandırılan bu projede, İngiltere ve Fransa'dan ekipler birlikte çalıştı. Beş yıl süren zorlu bir süreç sonrası, robotun tasarımı tamamlandı ve yalnızca 5 kg ağırlığında, çok hafif bir cihaz üretildi.

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 4

GİZLİ ODANIN ORTAYA ÇIKMASI 

Robot, şaft boyunca yaklaşık 50 metre ilerleyerek daha önce hiç erişilemeyen bir alanı görüntülemeyi başardı.

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 5

Profesör Rob Richardson, "Son olduğunu düşündüğümüz yerden birkaç metre önce, bir taş yerleştirilmiş ve erişimi engelliyor" dedi. Bu taşın yanından geçen robot, karmaşık sembollerle çizilmiş küçük bir oda keşfetti.

Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı! - 6

Bu keşif, şaftın sadece havalandırma deliği olarak değil, daha büyük bir amaca hizmet ettiğini ortaya koydu. Şu an için gerçek amacı bilinmemekle birlikte, teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla sırrın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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