Piramitlerin gizemi çözülüyor: "Sırlar Odası"nın görüntüleri ortaya çıktı!

Bugüne kadar, tarihçiler ve arkeologlar, piramidin insan erişiminin mümkün olmadığı alanlarına ulaşamamıştı.

Piramidin bazı bölümleri o kadar küçüktü ki, insanın girmesi imkansızdı. Ancak teknolojideki ilerlemeler sayesinde, 40 derecelik bir açıyla uzanan ve sadece 20x20 cm boyutlarında olan, 60 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya ulaşmak mümkün oldu. Bu alan, daha önce keşfedilememişti.