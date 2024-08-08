Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.