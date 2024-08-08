Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı

Hollywood'un ünlü oyuncuları Brad Pitt ile George Clooney yıllar sonra aynı filmde buluşuyor. Wolfs adlı film, 20 Eylül'de vizyona girecek. Wolfs için geri sayım devam ederken devam filmi için çalışmaların başladığı açıklandı.

Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 1

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 2

Sony Pictures, filmden ilk resmi fragmanı yayınladı. Filmde Clooney ve Pitt'e, Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan gibi isimler eşlik ediyor.

Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılacak.

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Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 3

DEVAM FİLMİ GELECEK

Merakla beklenen film için geri sayım ederken Apple'ın devam filmi için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Yönetmen Watts'ın, Apple ile devam filmi çekmek için anlaştığı belirtildi. Pitt ile Clooney'nin devam filminde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 4

Pitt ise şu sıralar Formula 1 dünyasını konu alan "F1" filmiyle meşgul.

Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 5

OCEAN'S EFSANESİNDE ROL ALDILAR

Clooney ile Pitt, Ocean's üçlemesinde (2001-2007) başrolleri paylaşmıştı.

İkili daha sonra Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind) filminde rol aldı. Aktörler, son olarak Hayali Arkadaşlar (2024) filminde seslendirmenlik yaptı.

Pitt ile Clooney yıllar sonra aynı filmde: "Wolfs"un devam filmi için çalışmalar başladı - 6

YENİ OCEAN'S YOLDA

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filminde başrolleri paylaşan Ryan Gosling ve Margot Robbie, yeni Ocean’s Eleven filminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Jay Roach’un yönetmen koltuğunda oturacağı ve Carrie Solomon’un senaristliğini üsteleneceği filmin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçmesi bekleniyor. Film, Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini konu alacak.

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