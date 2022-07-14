Placido Domingo ve ünlü şarkıcılar Malta yaz festivallerinde

Malta, ev sahipliği yaptığı yaz festivalleriyle kültür müdavimlerinin de uğrak noktasına dönüşüyor. Malta’nın, elektronik müzikten rock müziğe, yerel müziklerden çılgın dans partilerine, barok müzikten reggae’ye kadar her müzik türünün hayat bulduğu festivalleri, bu yaz yine binlerce müzikseveri ağırlıyor. Malta’nın 9 Temmuz’da BBC Konser Orkestrası ile başlayan müzik yolculuğu, ağustos ayına kadar devam edecek.