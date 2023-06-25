Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti
Hollywood yıldızı Tom Cruise'un "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ünde bir dövüş sahnesi çekerken rol arkadaşı Pom Klementieff'i tekmelemeyi reddettiği ortaya çıktı.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerinde Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimler yer alıyor.