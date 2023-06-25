Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ünde bir dövüş sahnesi çekerken rol arkadaşı Pom Klementieff'i tekmelemeyi reddettiği ortaya çıktı.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimler yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 2

Filmde Esai Morales'in canlandırdığı ana kötü karakter Gabriel'in ortağı Paris rolünü üstlenen Pom Klementieff, son röportajında Tom Cruise ile ilgili bir itirafta bulundu.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 3

DÖVÜŞ SAHNESİNİ HATIRLADI

Entertainment Weekly'ye konuşan Klementieff, çekimlerden Cruise'un rol arkadaşının karnını tekmelemesi gereken bir aksiyon hareketini yapmayı reddettiği anı hatırladı.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 4

"CRUISE BUNU YAPMADI"

Ünlü isim, "Ona beni tekmelemesini söyleyip durdum" dedi.

Pom Klementieff, sözlerine; "Karın kaslarımı sıkıyordum. 'Direkt yapabilirsin' dedim. O ise 'Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır' falan dedi. 'Ama işime yarayacak!' dedim. Fakat o bunu yapmadı" diye devam etti.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 5

Görevimiz Tehlike 7'de karnı tekmeleme hareketi, Klementieff'in hayat verdiği Paris'in, Cruise'un karakteri Ethan Hunt'la dövüştüğü sırada yaşanıyor.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 6

EN TEHLİKELİ SAHNEYİ İLK GÜNDE ÇEKMİŞ

Öte yandan birkaç gün önce de Tom Cruise, filmin en tehlikeli hareketini neden yapım sürecinin ilk gününde çektiğini açıklamıştı.

Motosikletini uçurumdan aşağı sürdükten sonra paraşütünü açıp güvenli bir yere süzüldüğü hareketin neden ilk gün çekildiği ile alakalı, "Ne olacağını en başında bilmek istedik. Bir sorun yaşanmayacak ve filme devam edecek miyiz, yoksa her şey yeniden mi yazılacak?" demişti.

Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti - 7

Cruise, sözlerine "Bu sahne için çalışmıştım ve hazırdım. Böyle bir şey için jilet gibi keskin olmanız lazım. Motosiklet sahnesinin gerçekten de çekeceğimiz ilk şey olması çok önemliydi. Bunu bırakıp başka sahneleri oynamak ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırdı" diye devam etmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER