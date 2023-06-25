Pom Klementieff'ten "Görevimiz Tehlike 7" itirafı: Tom Cruise beni tekmelemeyi reddetti

Cruise, sözlerine "Bu sahne için çalışmıştım ve hazırdım. Böyle bir şey için jilet gibi keskin olmanız lazım. Motosiklet sahnesinin gerçekten de çekeceğimiz ilk şey olması çok önemliydi. Bunu bırakıp başka sahneleri oynamak ve aklımın başka bir yerde olmasını istemiyordum. Herkes hazırdı" diye devam etmişti.