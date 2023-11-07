Pop-art sanatçısı Jisbar kişisel sergisiyle İstanbul'da

"SANATI UMUT BALONCUĞU OLARAK GÖRÜYORUM"

Sanata bakış açısına da vurgu yapan Jisbar, "Dünyanın dört bir yanında olup bitenleri düşündüğümüz zaman çok çılgın ve benim çok kalbimi kıran şeylerden geçtiğimizi söylemem gerekiyor. Böyle bir ortamda da ben sanatı bir umut baloncuğu şeklinde görüyorum. Renklerle oynuyorsunuz, pek çok oyun öğesi taşıyorsunuz sanat eserlerinizde. Çocuklar da bu şekilde iletişim kurabiliyorlar. Bence sanat vasıtasıyla kendi yolumuzu bulmamız gayet mümkün. Böylelikle bir gaye ortaya koyuyorsunuz ve bu gayenin peşinde koşarken zaten umut taşımaya başlıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanına da bu mesajı iletiyorsunuz" dedi.