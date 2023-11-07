Pop-art sanatçısı Jisbar kişisel sergisiyle İstanbul'da
Fransız pop art sanatçısı Jisbar, Jisbar İstanbul'da sergisiyle İstanbul'da sanatseverlerle bir araya geldi. 14 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergide dikkat çeken eserler arasında Türk bayraklı Mona Lisa da yer aldı.
Asıl adı Jean-Baptiste Launay olan ünlü Fransız pop art sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür Taş Konak'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi. Klasik sanatın ünlü figürlerini kişiselleştirip, modern pop-art sanatıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan Jisbar, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti.