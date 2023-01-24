Portreler sergisi 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Fotoğraflarını çekmek istediği kişilerle çeşitli projelerde bir araya gelme imkanı bulduğuna dikkati çeken Arık, "Duygulara hitap eden, filtreler veya araçlar olmadan sade ve samimi fotoğraf kareleriyle kendi tarzımı oluşturdum. Kısacası 'Murat Arık portresi' tarzını oluşturmaya başladım. Farklılık sunduğum nokta da burası oluyor. Gerisi profesyonel stüdyo ortamımızda ben ve ekibime kalıyor. Fotoğrafı çekerken benim için en önemli şey, gerçek duyguyu ve hikayeyi yakalamak" dedi.

"Estetik hazza hitap etmek, güzeli çekmek demek değil bana göre. O haz, görüneni sanatla, duyguyla yoğurmaktan geçer" diye sanatçı, "Murat Arık portresine baktığınızda sadece fotoğraf karesi değil izleyiciye vermek istediğim, birçok duyguyu da yansıtarak izleyiciyle aramda ortak bir dil oluşturmak aynı zamanda. Bu durumda da fotoğrafa baktığınızda yüzdeki çizgilerden, ifadeden, hikayeyi, yaşanmışlığı, duyguyu görebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.