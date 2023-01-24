Portreler sergisi 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Emaar Arthub ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşan Portreler sergisinde, Haluk Bilginer, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Melis Babadağ, Hazal Şenel, Mert Turak, Ceren Benderlioğlu ve Cenk Eren ile çok sayıda ismin portresi yer alıyor.
Arık, lise yıllarında başlayan fotoğraf tutkusunun ardından 2009'da bir fotoğraf stüdyosunda işe başlayarak profesyonel hayata adım attığını söyledi.
Arık, sergide 38 ünlü ismin portresinin yer aldığına işaret ederek, "Fotoğrafları sergi için özel olarak çekmedim. Burada yaklaşık 14-15 yıllık çalışma hayatının birikimi var. Birbirinden kıymetli isimleri fotoğrafladım. Bu isimlerle çalışmak, portrelerini çekmek benim için çok kıymetli bir süreçti" dedi.
Fotoğraflarını çekmek istediği kişilerle çeşitli projelerde bir araya gelme imkanı bulduğuna dikkati çeken Arık, "Duygulara hitap eden, filtreler veya araçlar olmadan sade ve samimi fotoğraf kareleriyle kendi tarzımı oluşturdum. Kısacası 'Murat Arık portresi' tarzını oluşturmaya başladım. Farklılık sunduğum nokta da burası oluyor. Gerisi profesyonel stüdyo ortamımızda ben ve ekibime kalıyor. Fotoğrafı çekerken benim için en önemli şey, gerçek duyguyu ve hikayeyi yakalamak" dedi.
"Estetik hazza hitap etmek, güzeli çekmek demek değil bana göre. O haz, görüneni sanatla, duyguyla yoğurmaktan geçer" diye sanatçı, "Murat Arık portresine baktığınızda sadece fotoğraf karesi değil izleyiciye vermek istediğim, birçok duyguyu da yansıtarak izleyiciyle aramda ortak bir dil oluşturmak aynı zamanda. Bu durumda da fotoğrafa baktığınızda yüzdeki çizgilerden, ifadeden, hikayeyi, yaşanmışlığı, duyguyu görebiliyorsunuz" ifadesini kullandı.
Arık, 2023'te yeni projelere devam edeceğini kaydederek, "Yurt dışında da fotoğraf alanında ülkemizi temsil etmek adına bazı çalışmalar yapıyoruz. Gelecekte yine alanımla alakalı sanat filmi çekmeyi çok istiyorum ve bununla ilgili eğitimleri şimdiden hem teorik hem de pratik olarak almaya başladım" diye konuştu.
Ünlü isimlerin portre fotoğraflarının yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar görülebilecek.