Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı

Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına bastı. Prenses'in doğum gününde, annesi Kate Middleton'ın çektiği kare yayınlandı.

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 1

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına bastı.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 2

Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 3

Geçtiğimiz haftalarda Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına basmıştı.

Fotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde, sık sık çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 4

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ DÜĞÜN KARESİ

Öte yandan, Galler çifti, 29 Nisan 2011'deki düğünlerinde çekilen ve şu ana kadar görülmemiş olan bir pozu sosyal medya hesabından "13 yıl önce bugün" notuyla paylaştı.

Prens William ile Prenses Kate'in paylaşılan düğün fotoğrafına binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 5

KRAL CHARLES'TAN PRENSES KATE'E YENİ ÜNVAN

Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu dönemde, Buckingham Sarayı, Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.

Galler Prensesi "Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Mensubu" (Companion of Honour) olarak atandı. Kral Charles, Prenses Kate'e bu onuru “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini dile getirdi.

Bu ünvana sahip isimler arasında J.K. Rowling, Paul McCartney ve Elton John yer alıyor.

Prens William'a "En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri" (Great Master of the Order of the Bath) ünvanı verildi.

Kraliçe Camilla ise "Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi" (Grand Master of the Order of the British Empire) oldu.

Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 6

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

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Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı - 7

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan, Kraliyet ailesinden ve liderlerden, Prenses'e destek mesajları yağdı. Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.

Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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