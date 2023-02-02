Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler?

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.