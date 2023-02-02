Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler?

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi ' 3 Şubat'ta vizyona girecek.
Engin Hepileri, Mahmut Kırmızıgül, Melisa Döngel, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı filmde; ilk defa kamera karşısına geçen Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandırdı.
Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.