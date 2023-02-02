Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Prestij Meselesi'nin galası gerçekleştirildi. Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıran oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına benzerliği çok konuşulmuştu. Peki, Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncu kadrosunda kimler var?

Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? - 1

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi ' 3 Şubat'ta vizyona girecek.

Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? - 2

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Engin Hepileri, Mahmut Kırmızıgül, Melisa Döngel, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı filmde; ilk defa kamera karşısına geçen Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandırdı.

Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? - 3

GALASI YAPILDI

Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Prestij Meselesi filmi ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler? - 4

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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