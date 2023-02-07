'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filmi 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. Ancak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yapım şirketi, filmin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı - 1

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi 3 Şubat tarihinde izleyici ile buluşmuştu.

'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı - 2

3 ŞUBAT TARİHİNDE VİZYONA GİRMİŞTİ

Oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer aldığı 'Prestij Meselesi' filminin Kahramanmaraş depremleri sonrası vizyonuna ara verildi.

'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı - 3

"YÜREĞİMİZDE ACI VARKEN FİLMİMİZİN GÖSTERİMİNE DEVAM ETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Filmin yapım şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran 'Prestij Meselesi' filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz" denildi.

'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı - 4

"DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMAK ÜZERE"

Açıklamanın devamında "Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı - 5

7,7 VE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor.

10 ili etkileyen ve Türkiye'yi sarsan depremin ardından tüm vatandaşlar seferber oldu. 

N-LIFE HABERLERİ

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