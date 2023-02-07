'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi 3 Şubat tarihinde izleyici ile buluşmuştu.
Oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül,Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Defne Samyeli, Barış Murat Yağcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin yer aldığı 'Prestij Meselesi' filminin Kahramanmaraş depremleri sonrası vizyonuna ara verildi.
Filmin yapım şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde böylesi üzücü gelişmeler yaşanırken, yüreğimizde büyük bir acı varken eğlence, müzik ve komedi unsurları barındıran 'Prestij Meselesi' filmimizin gösterimine devam etmesini doğru bulmuyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında "Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor.
10 ili etkileyen ve Türkiye'yi sarsan depremin ardından tüm vatandaşlar seferber oldu.