'Prestij Meselesi' filminden erteleme kararı

"DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMAK ÜZERE"

Açıklamanın devamında "Bu nedenle yapımcımız Murat Tokat'ın ve yönetmenimiz Mahsun Kırmızıgül'ün ortak kararı doğrultusunda filmimizin vizyonuna ara veriyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere, filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.