Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi?

Bir döneme damga vuran Prison Break dizisi yepyeni bir kadro ile yeniden çekiliyor. Merakla beklenen dizide, eski kadronun yer alıp almayacağı ise merak konusu.

Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi? - 1

Ağabeyinin hapishaneden kaçmasına yardım etmek için kusursuz bir plan yapan Michael Scofield'ı konu alan Prison Break dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Aynı evrende geçecek olan dizi, farklı karakterlere odaklanacak. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.

N-LIFE HABERLERİ

Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi? - 2

ANA KADRO AÇIKLANDI

Dizide Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger dizide başrolleri paylaşacak.

Browning, The Affair American Gods, One More Shot, Legend, Sleeping Beauty ve Sucker Punch gibi yapımlarla tanınıyor. Gage ise The White Lotus, Euphoria ve Fargo gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi? - 3

Merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Variety'nin haberine göre, diziye konuk olan isimler şöyle: Ray McKinnon, Margo Martindale, Donal Logue, Lili Taylor.

Dizide ayrıca Clayton Cardenas, JR Bourne, Myles Bullock, Georgie Flores ve Priscilla Delgado gibi isimler rol alacak.

Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi? - 4

GERİ DÖNECEKLER Mİ?

Dizinin başrollerinde yer alan Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield ve Dominic Purcell’in canlandırdığı Lincoln Burrows karakterleri diziye geri dönmeyecek.

Dizinin başrol oyuncularından Dominic Purcell, "O bölüm kapandı. Yeni bir sayfa açılıyor" demişti.

Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi? - 5

PRISON BREAK EFSANESİ HAKKINDA

2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti. Prison Break, işlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Lincoln Burrows’u ve onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Michael Scofield’ı konu alıyor.

Televizyon tarihinin en önemli hapishane maceralarından birisini konu alan Prison Break, ülkemizde Büyük Kaçış adıyla yayınlanıyordu.

Dizinin kadrosunda Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.

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