Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi?
Bir döneme damga vuran Prison Break dizisi yepyeni bir kadro ile yeniden çekiliyor. Merakla beklenen dizide, eski kadronun yer alıp almayacağı ise merak konusu.
Ağabeyinin hapishaneden kaçmasına yardım etmek için kusursuz bir plan yapan Michael Scofield'ı konu alan Prison Break dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Aynı evrende geçecek olan dizi, farklı karakterlere odaklanacak. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.