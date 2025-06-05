Prison Break yeniden çekiliyor: Eski kadro geri dönecek mi?

Merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Variety'nin haberine göre, diziye konuk olan isimler şöyle: Ray McKinnon, Margo Martindale, Donal Logue, Lili Taylor.

Dizide ayrıca Clayton Cardenas, JR Bourne, Myles Bullock, Georgie Flores ve Priscilla Delgado gibi isimler rol alacak.