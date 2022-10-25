puhutv'den Cadılar Bayramı ruhunu yakalayacağınız dizi ve filmler

HOWL

Karanlık ve fırtınalı bir gecede, biletçi Joe ve birkaç yolcu Londra dışına çıkan son trende seyahat etmektedir. Aniden tren bir şeye çarpmış gibi durur. Sürücü ne olduğuna bakmaya gider ve bir daha geri dönmez. Bu durumda yolcular daha da panikler. Karanlıkta bir yaratık olduğunu fark eden Joe, yolcularla beraber kendini korumak için barikat kurar.