puhutv'den Cadılar Bayramı ruhunu yakalayacağınız dizi ve filmler

Dünyaca ünlü bir rock yıldızı olan Marianne (Tilda Swinton) sevgilisi Paul ile yaz tatilini İtalya’da volkanik bir adada bulunan evlerinde geçirmektedir. Marianne’in eski sevgilisi Harry’nin (Ralph Fiennes) baştan çıkarıcı güzellikteki kızı Penelope (Dakota Johnson) ile yaptığı beklenmedik ziyaret, bu dörtlü arasında aşk, kıskançlık ve sırlarla dolu eski hesaplaşmaların ortaya çıkmasına neden olur.
Cinayete meyilli Sawyer ailesinin efsanevi hikayesine Tobe Hooper’ın yıllarca insanların arkalarında bir iz bırakmadan kaybolduğu Newt, Teksas’ta geçen 1974 yapımı korku klasiği kaldığı yerden devam ediyor…Kasaba halkı uzun zamandır yaşanan kayıplardan Sawyer ailesinin sorumlu olduğundan şüphelenmektedir. Şüpheleri sonunda genç bir kadının dört arkadaşının korkunç şekilde öldürülmesinin ardından Sawyerlar'ın evinden kaçtığı doğrulanır. Küçük kasabada söylentiler artınca, öfkeli bir kalabalık, Sawyerlar'ın evinin etrafını sarar ve evi ateşe vererek ailenin tüm fertlerini öldürür. En azından öldürdüklerini düşünürler.
Gösterildiği her yerde sansasyona dönüşen, filmi izlerken bayılan izleyicilerin hikayeleri ile şöhreti kulaktan kulağa yayılan ölümcül oyun, 9 yaşındaki ikizler Lukas ve Elias’ın hikayesini anlatıyor. İkizler, estetik bir operasyon geçirdikten sonra yüzü bandajlı bir şekilde eve dönen annelerinin gerçek anneleri olup olmadığından şüphelenmeye başlar. Ancak kasabadan uzakta, ormanlık bir alanda olan evlerinde onlara yardım edecek kimse yoktur.
“7 aylık hamile olan Jennifer Branagan yıllar sonra Kansas'a geri döner. Doğduğu yere dönmesinin sebebi ise yaşadığı beklenmeyen bir psikolojik çöküştür. Anne olmanın getirdiği korku, annesi Meredith'in baskıcı tavrı, kocası Luke'la yaşadığı gergin ilişki ve taşınma stresi Jennifer'ı bir hayli zorlamaktadır. Jennifer, hayatının kontrolünü kazanmaya çalışırken, bu kez daha büyük bir sorun karşısına çıkar. Kiraladıkları evde garip olaylar olmaktadır. Jennifer evin hayaletli olduğundan korkmaya başlar. Fikirlerine destek bulamayan Jennifer, kendi akıl sağlığını korumaya çalışırken, bir yandan da eve musallat olan bir varlık varsa bunun ne olduğunu çözmek zorunda kalacaktır.
Genç bir kadın, uykusunda ölen insanların gizemli ölümlerini araştırmaktadır. Kurbanların, ölümlerinden kısa bir süre önce uyku felci geçirdikleri ortaya çıkar. Genç kadın bu esrarengiz ölümleri araştırdıkça, yaratığın öfkesini kendine çeker ve ailesi ile birlikte kendini bu durumdan kurtarmaya çalışır.
Vampirlerin istilasından kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kalan sevdiklerini aramak için yola çıkar ve başlarına geleceklerden habersizlerdir.
Greta, yakın zamanda ölen halasının malikanesine taşınır ve arkadaşlarıyla çılgın partiler vermeye başlar. Ancak halasının değerli kedisi Beker'in evin havuzunda boğulmasının ardından bu yaz hayatlarının kavgasına dönüşür.
Üç çocuk, terkedilmiş bir film stüdyosunu keşfetmek için okulu asar ve maskeli bir adam tarafından sürüklenen kadınla karşılaşır.
Şüpheci profesör Phillip Goodman, açıklanamayan üç hayalet vakasının ayrıntılarını içeren bir dosya aldıktan sonra korkunç bir yolculuğa çıkar.
Karanlık ve fırtınalı bir gecede, biletçi Joe ve birkaç yolcu Londra dışına çıkan son trende seyahat etmektedir. Aniden tren bir şeye çarpmış gibi durur. Sürücü ne olduğuna bakmaya gider ve bir daha geri dönmez. Bu durumda yolcular daha da panikler. Karanlıkta bir yaratık olduğunu fark eden Joe, yolcularla beraber kendini korumak için barikat kurar.