puhutv’den yabancı dizi seçkisi

ONE CAPTAIN:



Futbol dünyasında bir efsane olarak geçen, vedası milyonlarca sevenini gözyaşlarına boğan Totti’nin profesyonel futbolcu olarak geçirdiği son iki sezonunu ve futbolu bırakmasına kadarki on sekiz aylık süreci konu alan “One Captain” puhutv’de ücretsiz olarak yayında. Bu içerikte efsane futbolcunun hem özel hem iş hayatını, ailesini, arkadaşlarını, düşmanlarını ve hepsinden önemlisi Roma şehrini ilgilendiren bir kararın yarattığı çalkantılar duygusal ve ironik bir bir tonda ele alınıyor.