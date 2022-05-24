puhutv’den yabancı dizi seçkisi

Haberler | 24.05.2022 - 11:19
SEÑORITA89:
Güzelliğin bedeli nedir? Bedenlerinin kadınlara taç kazandıran bir para birimi yerine geçtiği 1989'a hoş geldiniz. Señorıta89, 1980'lerdeki güzellik yarışması kültürüne derinli bakış sunan çok katmanlı ve stilize bir yabancı dizi. Eğlence, sahne ışıkları ve ihtişamının ardında karanlık ve tekinsiz bir dünyanın çizildiği gerilim dizisi SEÑORITA89, puhutv’de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.
FAKING HITLER:
puhutv’nin zengin arşivindeki dikkat çekici yabancı dizilerden “Faking Hitler”, Adolf Hitler hakkında dünyada manşete oturmuş gerçek bir hikayeden esinleniyor. Bu hikayede, gazeteci Gerd Heidemann, Adof Hitler tarafından yazılan bir günlüğün haberini alınca yüzyılın en iyi haberini yapmaya hazırlanır. Tarihin en namlı dolandırıcılık hikayelerinden biri olan 'Hitler'in Günlükleri'nin' yayımlanmasının olağanüstü hikayesi hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyenler için puhutv’yi ziyaret etmeniz yeterli.
LIE WITH ME:
puhutv’ye yeni eklenen yabancı dizilerden Lie With Me; yasak ilişki, güven ve paranoya gibi evrensel temaları işleyen sürükleyici bir dizi. Modern bir psikolojik gerilim olan dizide, ölümcül sonuçları olan bir kedi fare oyununa şahitlik ediyoruz. Kocasının yasak ilişkisinde şaşırtıcı bir gerçek olan ve bu durum karşısında akli dengesinin yerinde olmadığına inanacak raddeye gelen Anna’yı neler beklediğini merak ediyorsanız “Lie With Me’yi” puhutv’den ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
ONE CAPTAIN:
Futbol dünyasında bir efsane olarak geçen, vedası milyonlarca sevenini gözyaşlarına boğan Totti’nin profesyonel futbolcu olarak geçirdiği son iki sezonunu ve futbolu bırakmasına kadarki on sekiz aylık süreci konu alan “One Captain” puhutv’de ücretsiz olarak yayında. Bu içerikte efsane futbolcunun hem özel hem iş hayatını, ailesini, arkadaşlarını, düşmanlarını ve hepsinden önemlisi Roma şehrini ilgilendiren bir kararın yarattığı çalkantılar duygusal ve ironik bir bir tonda ele alınıyor.
REYKA:
Parlak bir kriminal profil uzmanının bir soruşturmada geçmişiyle yüzleşmesine şahit olduğumuz Reyka, puhutv’de yayında! Reyka, Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal şehrindeki şeker kamışı tarlalarında bir seri katilin işlediği bir dizi acımasız cinayeti araştırırken geçmişindeki travmatik deneyimlerle yüzleşir.