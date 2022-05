puhutv’den yabancı dizi seçkisi

LIE WITH ME:



puhutv’ye yeni eklenen yabancı dizilerden Lie With Me; yasak ilişki, güven ve paranoya gibi evrensel temaları işleyen sürükleyici bir dizi. Modern bir psikolojik gerilim olan dizide, ölümcül sonuçları olan bir kedi fare oyununa şahitlik ediyoruz. Kocasının yasak ilişkisinde şaşırtıcı bir gerçek olan ve bu durum karşısında akli dengesinin yerinde olmadığına inanacak raddeye gelen Anna’yı neler beklediğini merak ediyorsanız “Lie With Me’yi” puhutv’den ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.