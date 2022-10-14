Queen solisti Freddie Mercury’nin daha önce yayınlanmayan bir şarkısı ortaya çıktı

Grubun davulcusu Roger Taylor geçtiğimiz Haziran ayında "Bu şarkıyı unutmuştuk ama bu küçük mücevher parçası harika bir keşif oldu. Çok tutkulu bir parça” ifadelerini kullanmıştı.

Mercury, 1991 yılında, son albümü Innuendo çıktıktan dokuz ay sonra hayatını kaybetmişti.