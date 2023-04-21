Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı

"Rezervuar Köpekleri", "Soysuzlar Çetesi" ve "Ucuz Roman" gibi kült filmlerle tanınan ABD’li yönetmen Quentin Tarantino, filmleri arasından en sevdiği gerilimli sahneyi seçti.

Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 1

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, İspanya merkezli yayın kuruluşu El País'e konuştu.

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Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 2

İŞTE TARANTINO'NUN EN SEVDİĞİ GERGİN AN

Birçok filmde diken üstünde hissettiren gerilim sahnelerini ustalıkla yaratan Tarantino, "En sevdiği gergin an" sorusuna şu yanıtı verdi:

Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 3

"Filmlerimde mi? Soysuzlar Çetesi'nin başındaki çiftlik sahnesi. Nazi albayı Hans Landa'nın, mahzeninde Yahudileri saklayan çiftlik sahibiyle konuştuğu sahne."

Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 4

"BU KONUDA YETENEKLİYİM"

Bu tür sahnelerde gerilim yaratma sürecinden de bahseden senarist ve yönetmen, "Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bu konuda bir yeteneğim var" dedi.

Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 5

Ünlü yönetmen, sözlerine; "Karakterlerin konuşmaya başladığı, her şeyin yerli yerine oturduğu ve bir doruk noktasının olduğu bu durumları yaratmak benim için kolay. Oyunculara bir top atarsınız ve onlar da topu yakalar" diye devam etti.

Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı - 6

ÇEKTİĞİ EN İYİ FİLMİ AÇIKLADI

Öte yandan Quentin Tarantino, kariyerinin en iyi filmini seçmişti.

Oscar ödüllü yönetmen, son dönemlerin belki de en tartışmalı yapımı Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) için yaptığı "en iyi film" ifadesini kullanmıştı.

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