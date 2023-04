Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı

ÇEKTİĞİ EN İYİ FİLMİ AÇIKLADI

Öte yandan Quentin Tarantino, kariyerinin en iyi filmini seçmişti.



Oscar ödüllü yönetmen, son dönemlerin belki de en tartışmalı yapımı Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) için yaptığı "en iyi film" ifadesini kullanmıştı.