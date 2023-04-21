Quentin Tarantino, filmografisindeki en sevdiği gerilim dolu sahneyi açıkladı

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, İspanya merkezli yayın kuruluşu El País'e konuştu.
Birçok filmde diken üstünde hissettiren gerilim sahnelerini ustalıkla yaratan Tarantino, "En sevdiği gergin an" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Filmlerimde mi? Soysuzlar Çetesi'nin başındaki çiftlik sahnesi. Nazi albayı Hans Landa'nın, mahzeninde Yahudileri saklayan çiftlik sahibiyle konuştuğu sahne."
Bu tür sahnelerde gerilim yaratma sürecinden de bahseden senarist ve yönetmen, "Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bu konuda bir yeteneğim var" dedi.
Ünlü yönetmen, sözlerine; "Karakterlerin konuşmaya başladığı, her şeyin yerli yerine oturduğu ve bir doruk noktasının olduğu bu durumları yaratmak benim için kolay. Oyunculara bir top atarsınız ve onlar da topu yakalar" diye devam etti.
Öte yandan Quentin Tarantino, kariyerinin en iyi filmini seçmişti.
Oscar ödüllü yönetmen, son dönemlerin belki de en tartışmalı yapımı Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) için yaptığı "en iyi film" ifadesini kullanmıştı.