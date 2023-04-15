Quentin Tarantino: Ölüm Geçirmez filmi özgüvenimi sarstı

Independent'in aktardığı habere göre, İspanya'nın Diari ARA gazetesine konuşan Tarantino, "Pek çok kişinin bağ kurduğu hikayeler yazacak kadar şanslıydım ve bu bana çoğu sinemacının deneyimlediği kısıtlamalar olmadan sanatımı icra etme imkanı verdi" dedi.

Tarantino şöyle konuştu:

"Şimdi, komik bir şey oldu: Bir dönem çok sayıda proje teklifi alıyordum, ta ki stüdyolar benim kendi hikayelerimi çektiğimi ve çabalamaya değmeyeceğini varsayana kadar. Ancak gişede iyi iş çıkarmayan ve özgüvenimi biraz sarsan Ölüm Geçirmez'den sonra yeniden teklifler almaya başladım.

'Belki de artık yumuşamıştır ve öfkesi yatışmıştır, şimdi tam zamanıdır' diye düşünmüş olmalılar.

Ve Hollywood için ısmarlama filmler yapmanın yanlış bir tarafı yok. Bana her zaman ilginç projeler önerdiler. Ama ben kendime yeniden yatırım yapmayı tercih edip Soysuzlar Çetesi'ni (Inglourious Basterds) çektim."