Quentin Tarantino: Ölüm Geçirmez filmi özgüvenimi sarstı

Quentin Tarantino, bir filminin gişedeki performansının bir yönetmen olarak özgüvenini nasıl sarstığını anlattı.
Sinema Spekülasyonu (Cinema Speculation) kitabının turnesi kapsamında İspanya'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan 60 yaşındaki yönetmen, 2017 yapımı Ölüm Geçirmez (Death Proof) filminin "gişede nasıl iyi iş çıkarmadığını" anlattı.
Grindhouse kapsamındaki Death Proof, başrolünde Kurt Russell'ın oynadığı aksiyon-gerilim türünde bir dublör filmi. Grindhouse ise tek bir başlık altında birleştirilmiş iki film içeriyor.
Birinde dublör Mike arabasını kullanarak kadınları öldürüyor; diğerindeyse bir grup insan et yiyen zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Independent'in aktardığı habere göre, İspanya'nın Diari ARA gazetesine konuşan Tarantino, "Pek çok kişinin bağ kurduğu hikayeler yazacak kadar şanslıydım ve bu bana çoğu sinemacının deneyimlediği kısıtlamalar olmadan sanatımı icra etme imkanı verdi" dedi.
Tarantino şöyle konuştu:
"Şimdi, komik bir şey oldu: Bir dönem çok sayıda proje teklifi alıyordum, ta ki stüdyolar benim kendi hikayelerimi çektiğimi ve çabalamaya değmeyeceğini varsayana kadar. Ancak gişede iyi iş çıkarmayan ve özgüvenimi biraz sarsan Ölüm Geçirmez'den sonra yeniden teklifler almaya başladım.
'Belki de artık yumuşamıştır ve öfkesi yatışmıştır, şimdi tam zamanıdır' diye düşünmüş olmalılar.
Ve Hollywood için ısmarlama filmler yapmanın yanlış bir tarafı yok. Bana her zaman ilginç projeler önerdiler. Ama ben kendime yeniden yatırım yapmayı tercih edip Soysuzlar Çetesi'ni (Inglourious Basterds) çektim."
Tarantino'nun Sinema Spekülasyonu kitabı kısmen hayat hikayesi, kısmen film eleştirisi ve kısmen de film haberciliği içeriyor.
Kitabın özetine göre, "[kitap] 1970'lerin birkaç çok önemli filmine yönetmen Quentin Tarantino'nun bakış açısından bakıyor. Her bir filmi ele alırken, bazen birkaç 'ya şöyle olsaydı'ya yer veriyor."
Geçen ay, Tarantino'nun 1970'li yıllarda geçeceği bildirilen son filmini duyurmaya hazırlandığı konuşuluyordu.