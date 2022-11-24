Quentin Tarantino süper kahraman filmlerini hedef aldı: Bu kişiler film yıldızı değil

Usta yönetmen, "Bu kişiler film yıldızı değil. Değil mi? Yıldız olan Kaptan Amerika ya da Thor. Bunu ilk söyleyen ben değilim. Daha önce milyon kez söylenmiştir. Ama durum böyle, franchise karakterleri yıldıza dönüşüyor" diye konuştu.





