Quentin Tarantino süper kahraman filmlerini hedef aldı: Bu kişiler film yıldızı değil

Quentin Tarantino bir kez daha süper kahraman filmlerini hedef aldı. Tarantino "Bu oyuncuların belli rolleri oynayarak ünlü olması, Hollywood'un Marvel'laşmasının bir parçası" dedi.
Usta yönetmen, "Bu kişiler film yıldızı değil. Değil mi? Yıldız olan Kaptan Amerika ya da Thor. Bunu ilk söyleyen ben değilim. Daha önce milyon kez söylenmiştir. Ama durum böyle, franchise karakterleri yıldıza dönüşüyor" diye konuştu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Tarantino bu filmlerde rol alan oyuncuları eleştirmediğini belirterek "Ancak bu, Hollywood filmlerinin Marvel'laşmasının sonuçlarından biri" dedi.
Kendisinin de küçükken Marvel çizgi romanları satın aldığını belirten Tarantino, bu filmlerden nefret etmediğini de sözlerine ekledi.
Tarantino, "Eğer bu filmler 20'li yaşlarımdayken çıksaydı çok mutlu olurdum" dedi.