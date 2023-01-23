Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için en kötü film adayları belirlendi

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.