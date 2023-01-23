Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için en kötü film adayları belirlendi

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.
Kazananlar 11 Mart'ta Oscar'dan bir gün önce açıklanacak. İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...
Blonde
Disney’s Pinocchio
Good Mourning
The King’s Daughter
Morbius
Machine Gun Kelly-Good Mourning
Pete Davidson (Seslendirme)-Marmaduke
Tom Hanks-Disney’s Pinocchio
Jared Leto-Morbius
Sylvester Stallone-Samaritan
Ryan Kiera Armstrong-Firestarter
Bryce Dallas Howard-Jurassic Park: Dominion
Diane Keaton-Mack & Rita
Kaya Scodelario-The King’s Daughter
Alicia Silverstone-The Requin
Blonde
365 Days: This Day & The Next 365 Days
Disney’s Pinocchio
Firestarter
Jurassic World: Dominion
Pete Davidson-Good Mourning
Tom Hanks-Elvis
Xavier Samuel-Blonde
Mod Sun-Good Mourning
Evan Williams-Blonde
Adria Arjona-Morbius
Lorraine Bracco (seslendirme)-Disney’s Pinocchio
Penelope Cruz-The 355
Bingbing Fan-The 355 & The King’s Daughter
Mira Sorvino-Lamborghini: The Man Behind the Legend
Machine Gun Kelly & Mod Sun-Good Mourning
Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri-Blonde
Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı)-Elvis
Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları-Blonde
İkisi de 2022'de çıkan '365 Gün' Devam Filmleri
Judd Apatow-The Bubble
Machine Gun Kelly & Mod Sun-Good Mourning
Andrew Dominik-Blonde
Daniel Espinosa-Morbius
Robert Zemeckis-Disney’s Pinocchio
Blonde-Andrew Dominik
Disney’s Pinocchio-Robert Zemeckis & Chris Weitz
Good Mourning-Machine Gun Kelly & Mod Sun
Jurassic World: Dominion-Emily Carmichael & Colin Trevorrow
Morbius-Matt Sazama & Burk Sharpless
1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.
Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.