Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri)

2. Forest Gump - Forest Gump

"Ben zeki bir adam değilim ama aşkın ne olduğunu çok iyi biliyorum"

"Pinpon oynamaktan sıkıldığım zamanlarda bile pinpon oynuyordum."

"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin."