Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri)

Sinema tarihine adını altın haftlerle yazdıran birçok film, senaryo, güçlü kadrosu veya aldığı prestijli ödüllerle akıllarda yer etmeyi başardı. Zamana meydan okuyan bu filmler, unutulmaz karakterlerin replikleriyle de en iyiler arasına girdi. İşte söyledikleri sözlerle ilham veren karakterler...

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 1

10. Rick Blaine - Casablanca

"Bütün dünyada, tüm kentler arasında o kadar bar varken o benimkine geldi."

"Seni düşünecek vaktim olsaydı inan senden nefret ederdim."

"Dünya harabeye dönerken biz aşık olmakla uğraşıyoruz."

N-LIFE HABERLERİ

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 2

9. Gandalf - Yüzüklerin Efendisi serisi

"Size ağlamayın demeyeceğim çünkü her gözyaşı şerden akmaz."

"Ben umut dolu sözler söyledim; ama sadece umut dolu. Umut, zafer demek değildir."

"Bunu gizli tutun. Güvende tutun." 

"Kararlaştırmamız gereken tek şey bize verilen zamanda ne yapacağımızdır."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 3

8.  Dorothy - Oz Büyücüsü 

"Ev gibisi yoktur"

"Artık Kansas'ta değiliz gibi hissediyorum"

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 4

7. Tyler Durden - Dövüş Kulübü

"Tyler Durden Dövüş kulübünün 1. kuralı: Dövüş kulübünden kimseye bahsetmemektir.Dövüş kulübünün 2. kuralı: Kimseye dövüş kulübünden bahsetmemektir."

 "Sahip oldukların, sonunda sana sahip olur."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 5

6. Jules Winnfield - Ucuz Roman

"Cevaplarım seni korkutuyorsa, korkutucu sorular sormaktan vazgeç."

"Bak, kör adamı oynamak istiyorsan çobanın yolundan git ama benim gözlerim ardına kadar açık."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 6

5. Vito Corleone - Baba

"Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım."

"Dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha yakın..."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 7

4. The Dude - The Big Lebowski

"Size bir şey açıklamama izin verin, ben Bay Lebowski değilim, siz Bay Lebowski’siniz. Ben Ahbap’ım. Bana böyle diyebilirsiniz.”

 “Eğer istersen hiçbir şey hayal değildir.”

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 8

3. Obi-Wan Kenobi - Yıldız Savaşları

"Nefrete boyun eğme. O seni karanlığa götürür."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 9

2. Forest Gump - Forest Gump 

"Ben zeki bir adam değilim ama aşkın ne olduğunu çok iyi biliyorum"

"Pinpon oynamaktan sıkıldığım zamanlarda bile pinpon oynuyordum."

"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin."

Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri) - 10

1. The Joker - Kara Şövalye

"Gotham'a yüzü olan bir kahraman gerek."

"Sen peşime düşecek, beni lanetleyecek üzerime köpekler salacaksın. Çünkü olması gereken bu. Çünkü bazen gerçek yeterince iyi değildir. Bazen insanlar fazlasını hak eder. Bazen insanlar, inançlarının ödülünü alır."

"Ya iyi olarak yaşarsın, ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın."

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