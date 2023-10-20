Replikleriyle akıllarda yer eden karakterler (İlham veren film replikleri)
Sinema tarihine adını altın haftlerle yazdıran birçok film, senaryo, güçlü kadrosu veya aldığı prestijli ödüllerle akıllarda yer etmeyi başardı. Zamana meydan okuyan bu filmler, unutulmaz karakterlerin replikleriyle de en iyiler arasına girdi. İşte söyledikleri sözlerle ilham veren karakterler...
10. Rick Blaine - Casablanca
"Bütün dünyada, tüm kentler arasında o kadar bar varken o benimkine geldi."
"Seni düşünecek vaktim olsaydı inan senden nefret ederdim."
"Dünya harabeye dönerken biz aşık olmakla uğraşıyoruz."