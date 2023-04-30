Resimle makromeyi birleştirerek milyonlarca düğümden oluşan eserler yapıyor

Ünal, çalışmalarda el ve duygu bütünlüğünün olduğunu dile getirerek, "Her ilmek ve eylemde mutlaka bir amaç var. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi ipliklerin düğümleniş biçiminde iki temel unsur var. Bir tanesi içerde gezinen düz iplik, bir de dışarıda bu etkiyi, spiral yapıyı veren örmede kullandığımız ipliklerdir. İlmek bazında düşünürsek milyonlarca ilmek var. Dolayısıyla bu çalışma da son derece emek ve sabır isteyen bir çalışmadır. 3 Mayıs'a kadar Trabzon'da açık kalacak sergimizi yurt içi ve dışında geliştirmek istiyorum" diye konuştu.