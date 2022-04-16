Ressam Balkan Naci İslimyeli son yolculuğuna uğurlandı

Sezen İslimyeli, 50 yıldır evli olduklarına işaret ederek, eşini şu sözlerle anlattı: "Çok derin yetenekleri olan bilge bir insandı. Müthiş öğrenciler yetişti. Onlara sadece resim ve sanat değil hayat dersleri de verdi. Öğrencileri hiç unutmadı onu, hepsi bugün buradalar. Bu kalabalık beni onun adına çok mutlu ediyor. Bir sanatçıyı kaybettik, hepimiz için büyük bir kayıp. Bundan sonra onun yarım kalan projelerini tamamlamaya çalışacağız. Onu uğurlamak bana çok acı geliyor ama onu sanatıyla yaşatacağımız için de huzurluyum."