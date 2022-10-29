Ressam Piet Mondrian’ın 'New York 1' tablosu 75 yıldır ters sergileniyor

Keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian’a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti. Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek başaşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.