Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor

“TARİHİNE, MAZİSİNE, BANİSİNE VE MİMARİSİNE UYGUN BİR MÜZE TASARLANDI”

Müzede her kesime hitap edecek, her kesimin gönlüne dokunabilecek bir kurgu ve konsept tasarladıklarını belirten Müze müdürü Ali Haydar Atalar, "Müzedeki eser sayısını azaltıp daha nitelikli, daha vurgulu hikayesi, konusu olan eserlerle müze daha ön plana çıkarıldı. Tarihine, mazisine, banisine ve mimarisine uygun bir müze tasarlandı” dedi.