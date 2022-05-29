Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.05.2022 - 12:22 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 12:24

Ankara'nın önemli kültür duraklarından Etnografya Müzesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından, depolarında bekletilen ve ilk kez tarihine uygun şekilde kurgulanan eserleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 1

'da Türk Sanatının Selçuklu Devrinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği 'Etnografya Müzesi' restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 2

On ayrı salonda on ayrı kurguyla tasarlanan müzenin giriş bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'e nakledilmeden önce naaşının bekletildiği mozolede film, fotoğraf, animasyon ve seslendirmelerle sanatsal ve dijital bir anlatım yapıldı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 3

Ahşap eserler salonunda yaklaşık 700 yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutan mihrap ve minberler, Hacı Bayram Veli Camisi kapı kanatları, Hacı Bayram Veli'nin hırkası ve tasavvuf dervişlerinin kullandığı bazı eşyalar gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 4

HAT LEVHALARDA İSLAM SANATININ ULAŞMIŞ OLDUĞU NOKTA GÖSTERİLDİ

El yazmaları ve hat levhalar salonunun orta kısmında Hz. Muhammed'e ilk indirilen sure olan ve 'Yaratan Rabbi'nin adıyla oku' ayetiyle başlayan Alak Suresi'nin harf dizilimi, açık duran Kur'an-ı Kerim'in üzerine göklerden iniyormuş gibi yerleştirildi, hat levhalarda İslam sanatının ulaşmış olduğu nokta gösterildi.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 5

Güç ve iktidar salonunda Türklerin Orta Asya'da yaşamış olduğu zorlu coğrafyada savaş araç ve gereçlerini kullanmalarındaki marifet ortaya çıkarıldı. Selçuklulardan günümüze ulaşan tek örnek 1. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait Selçuklu tahtı da aynı salonda sergilendi.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 6

İLK PORSELEN ESERLER DE VAR

Öte yandan, İznik çini sanatından başlayıp Osmanlı'daki son dönem çini ve porselenlerin yanı sıra Abdülhamit'in emriyle kurulan Yıldız fabrikasından çıkan ilk porselen eserlere de müzede yer verildi.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 7

ŞEHRİN VE MÜZENİN TARİHİNİ VURGULAYAN BİR KONSEPT

Müzenin diğer kanadında Ankara konağı ile şehrin ve müzenin tarihini vurgulayan bir konsept oluşturuldu.

Selçuklu eserlerinin ön plana çıkarıldığı salonda da tarihi su kabı, inşa edilme tekniğiyle uygun bir ayeti bünyesinde barındıran bir kandil de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 8

Dokuma sanatına ait eserlerin bulunduğu alanda da Kars, Ardahan, Batum ve Ardahan sancaklarının düşman işgalinden kurtarılmasına ithafen yapılmış dokuma kilim ilk defa sergide yer aldı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 9

Geçici teşhir salonunda ‘Şifa Tasları Ve Tılsım Mühürleri’ adlı sergiyle asıl şifa kaynağının Kur'an'da olduğu vurgulandı.

Yeni oluşturulan ‘Zarafet ve Estetik’ bölümünde de Osmanlı kadınlarının giyim, kuşam ve takı tercihlerine ilişkin örnekler sunuldu.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 10

“TARİHİNE, MAZİSİNE, BANİSİNE VE MİMARİSİNE UYGUN BİR MÜZE TASARLANDI”

Müzede her kesime hitap edecek, her kesimin gönlüne dokunabilecek bir kurgu ve konsept tasarladıklarını belirten Müze müdürü Ali Haydar  Atalar, "Müzedeki eser sayısını azaltıp daha nitelikli, daha vurgulu hikayesi, konusu olan eserlerle müze daha ön plana çıkarıldı. Tarihine, mazisine, banisine ve mimarisine uygun bir müze tasarlandı” dedi.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 11

Ankara Etnografya Müzesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinlikleri kapsamında cuma günü ziyaretçi kabulüne başlamıştı.

Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 12
Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 13


Restorasyonu biten Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor - 14

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