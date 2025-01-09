Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin
2021 yılında “Bonita” adlı şarkıda düet yapan Sefo ile Reynmen davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Reynmen'e dava açtığını duyurmuştu. Sefo'nun paylaşımının ardından Reynmen de sessizliğini bozdu.
2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yapan Sefo ile Reynmen'in bir süredir araları bozuktu.
"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo, Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'a dava açtı.