Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin

2021 yılında “Bonita” adlı şarkıda düet yapan Sefo ile Reynmen davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Reynmen'e dava açtığını duyurmuştu. Sefo'nun paylaşımının ardından Reynmen de sessizliğini bozdu.

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 1

2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yapan Sefo ile Reynmen'in bir süredir araları bozuktu. 

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo, Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'a dava açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 2

BONİTA ŞARKISI DAVALIK OLDU

Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuk mücadelesi başlattığını duyuran Sefo, Reynmen'in Bonita şarkısını hiçbir mecrada kullanamayacağını belirtti.

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 3

"BÖYLE BİTMESİ BENİ ÜZDÜ"

Sefo, paylaşımında; "İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım" dedi ve ekledi:

"Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü."

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 4

Sefo, yaptığı paylaşımda ihtarnameyi de paylaşmayı ihmal etmezken; Reynmen de sessizliğini bozdu.

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 5

REYNMEN'DEN YANIT GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen'in açıklaması şöyle:

"Seyfullahcım, sen benden gayette aydan aya ödemeni alıyordun. O zamanki menajerin Alper'e sorabilirsin. Eğer istersen dekont da atarım. Hatta neredeyse tüm sanatçılar çeyrek dönem ve kesintili ödeme alırken benim dağıtıcımla yaptığım anlaşmadan dolayı sana aydan aya ve kendi isteğimle 'kesintisiz' atıyordum. Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı. Muhabbet ettik, on numara çocuktun. Sonra iş şarkı yapmaya gelince bana Bilmem Mi? ve Bonita'yı dinlettin. Yaz öncesi Bonita güzel olur deyip birlikte yaptık. Bir şey de imzalamadık aramızda, kaldı ki o dönem çalıştığım insan seni Houze'un sanatçısı yapmak istediğinde seni bu işi şirketime almaya çalışıyormuşum gibi gözüksün istemediğim için seninle konuşmamasını söyledim. Kaldı ki düşük takipçili birini şirketime almak için feat atmama gerek yoktu. Gönül işi yaptık. Dostane bir şekilde iletişim kurduk. Stüdyona geldiğimizde şampanya patlattınız ve bu iş birliğinin sana ne kadar iyi geleceğinden bahsetmişti Alper. Aramızdaki şeyin paradan daha değerli olduğundan, parasını versen sahip olamayacağından bahsediyodunuz. Sende bunun farkındaydın açıkcası... Ben pek ilgilenmiyordum çünkü benim için mesele dost kazanmış olmamdı. Sonra sen Bilmem Mi'yi çıkarttın. O dönem konserlerime götürdüm seni. Tatil yaptırdım. Çok mutlu olmuştunuz. Sana çok iyi geldiğimden bahsediyodunuz."

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 6

"NİYETİN BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"

"Sonra sen star oldun Seyfullah. Etrafıma bana yazarsan seninle görüsecegimi söyledim. Asla bana yazmadın. Avukatın, avukatıma yazdı. 'Görüşelim' dedim. Hatta 'Yeri ben organize edeyim iyi niyetimiz belli olsun' dedim 2 Ocak 2024'te. 3 Oca'kta avukatın senin bana duygusal olarak kırgın olduğundan bahsederek teklifimizi reddetti. Bundan bir sene önce. Amacının bir şeyleri çözmek ya da talep etmek olmadığı aşikar. Niyetin beni hitap ettiğin topluluğun karşısında küçük düşürmek. Normalde bu açıklamayı yapmazdım ama sen söylediğinin aksine maaleaef art niyetlisin. Sonra senin hypen düştü tabi çok normal, ben defalarca yaşadığım için bu durumu anlayabiliyorum. İbo araya girerek bizi barıştırmak istedi. İstemedim çünkü defalarca etrafıma bana yazman gerektiğini söylemiştim. Ben hariç herkese yazdın. Ben hariç herkese ağladın ama maalesef bir tek bana yazmadın Seyfullah. Senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve insanlarda kaldığını düşündüğün paraların peşine koşturmaya başladın."

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 7

"ÖFKEYLE KALKANIN YARARLA OTURDUĞU NEREDE GÖRÜLMÜŞ"

"Ben senin gibi insanları çok gördüm Seyfullah. Yaşının yarısı kadardır sosyal medyadayım. Kimler geldi, kimler geçti. Burası bana her şeyden önce insan olmayı öğretti. Ama sana öğretememiş. Öğretememiş ki seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari bi şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyosun küçücük aklınla. Dost olduğundan bahsediyosun, sen benimle dost olmadın. Hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna müsaade edemedi maalesef. Keşke olabilseydik. Benden öğreneceğin belki de benim de senden öğreneceğim çok şey vardı. Yazık ettin kendine. Daha fazla kendini küçük düşürüp bizi rezil etme. Benim artık sakin bir hayatım var ve böyle de kalmasını istediğim bir hayatım. Cesaretine de hayran kaldım ayrıca, benimle dalga geçer gibi story atmak pek senin yapabileceğini düşündüğüm bir şey değildi. Etkisi altında olduğun şeylerle yaptıklarına dikkat etmen gereken bir hayatın var. Sakin kal Seyfullah. Öfkeyle kalkanın yararla oturduğu nerede görülmüş. Dedemin bi lafı vardı; Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır."

Reynmen'den kendisine dava açan Sefo'ya yanıt: Söylediğinin aksine art niyetlisin - 8

KÜSLÜĞÜN SEBEBİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Öte yandan daha önce katıldığı bir programda Reynmen'den parasını alamadığını söyleyen Sefo, “Dost gibi hissediyordum. Ondan da öyle bir his alıyordum. Aramızda o yüzden hiç para mevzusu konuşulmadı. Şarkı benim. Sözlerini ben yapmışım, aranjeyi ben yapmışım, klibini ben çekmişim, tüm parasını ben vermişim. Sadece şarkıyı onun şirketinden çıkardık. Hiçbir şey imzalamadık" demişti.

Sefo, sözlerine "Şarkı çıktı, 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine konserlere gittik. Araya bir soğukluk girdi. Sonra ‘Yeni şarkımız yok mu?’ diye mesaj atınca kendi kendime ‘Ulan 7-8 aydır para alamıyorum. Buna cevap vermeyeyim’ dedim. Cevap versem kavga edeceğiz. Ondan sonra konuşmadık" diye devam etmişti.

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