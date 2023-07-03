Rihanna yeni albüm çıkarmadan dinlenme rekoru kırdı

Rihanna, 2012'de 47,57 milyon ile ABD'de en çok satan dijital sanatçı oldu. 2013'te Rihanna, 23'ü solo sanatçı veya baş vokalist olmak üzere 30 farklı parça ile Top 75 listesinde arka arkaya 196 hafta geçirerek Birleşik Krallık single listesinde rekor kırdı.

Aynı yıl Billboard'un Dijital Şarkılar listesinde 13 şarkıyla ABD'de dijitalde en çok bir numaralı şarkıya sahip isim oldu.