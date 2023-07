Rihanna yeni albüm çıkarmadan dinlenme rekoru kırdı

2010 yılında, ABD Hot 100 listesinde dört şarkısı birinci olan ilk kadın şarkıcı oldu.

Bir sonraki yıl Rihanna, Rude Boy ile başlayan ve en sonuncusu Only Girl (In The World) olmak üzere, 2007'den 2011'e kadar beş yıl üst üste Birleşik Krallık'ta bir numaralı single'a sahip olan ilk kadın sanatçı unvanını aldı.