Rihanna yeni şarkısıyla Billboard zirvesini zorluyor

Rihanna, müzikteki beş yıllık sessizliğini bozduğu ‘Lift Me Up’ şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde iki nuımaraya yükseldi. Barbadoslu şarkıcıya, Black Panther: Wakanda Forever filmi için söylediği şarkısıyla şimdiden En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar adayı gözüyle bakılıyor.
Rihanna, Billboard listesinde zirvede yer alan Taylor Swift’in hemen arkasından gelerek zirveyi zorluyor. Swift’in, yeni albümü Midnights ile müzik tarihine geçtiği duyurulmuştu.
Ünlü şarkıcının albümündeki 10 şarkı da müzik piyasasının nabzını tutan Bilboard Hot 100 listesinde geçen hafta zirvedeydi.
Bu haftaki listede birinci sırada Taylor Swift, ikinci sırada Rihanna yer alırken; listede ayrıca Sam Smith, Kim Petras, Steve Lacy, Post Malone, Doja Cat ve Nicki Minaj bulunuyor.
Taylor Swift, ‘Anti-Hero’ şarkısıyla zirvede. Ünlü ismin ‘Lavender Haze’ şarkısı 6’ncı, ‘Midnight Rain’ şarkısı 7’nci, ‘Bejeweled’ şarkısı da 9’uncu sırada yer alıyor.
Rihanna’nın film şarkısı ‘Lift Me Up’ ile büyük ses getirdiği 'Black Panther: Wakanda Forever' filmi bu cuma tüm dünyada aynı anda vizyona giriyor.