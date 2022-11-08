Rihanna yeni şarkısıyla Billboard zirvesini zorluyor

Rihanna, müzikteki beş yıllık sessizliğini bozduğu ‘Lift Me Up’ şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde iki nuımaraya yükseldi. Barbadoslu şarkıcıya, Black Panther: Wakanda Forever filmi için söylediği şarkısıyla şimdiden En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar adayı gözüyle bakılıyor.