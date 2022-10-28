Rihanna beş yıl sonra müzik dünyasına döndü

Fenty Beauty, Savage X Fenty ve Fenty Skin adlı güzellik ve iç çamaşırı markalarını kurarak dünyadaki en zengin kadın şarkıcı unvanını alan Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzaktı.

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mayıs ayında bebeğini dünyaya getirdi ve yine müzik dünyasından uzak kalmaya devam edeceği sinyalini verdi.

Ancak ünlü şarkıcı, beş yıl aranın ardından yeni bir şarkıyla dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.