Rihanna beş yıl sonra müzik dünyasına döndü

Fenty Beauty, Savage X Fenty ve Fenty Skin adlı güzellik ve iç çamaşırı markalarını kurarak dünyadaki en zengin kadın şarkıcı unvanını alan Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzaktı.
34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mayıs ayında bebeğini dünyaya getirdi ve yine müzik dünyasından uzak kalmaya devam edeceği sinyalini verdi.
Ancak ünlü şarkıcı, beş yıl aranın ardından yeni bir şarkıyla dönüş yaparak hayranlarını şaşırttı.
Rihanna, 11 Kasım’da vizyona girecek ‘Black Panther: Wakanda Forever’ filminin müziğini yaptı. 2018’de müziğe ara vermesinin ardından iş dünyasına atılarak “milyarder” statüsünü elde eden ve anne olan Rihanna, ‘Lift Me Up’ adlı şarkısını bugün yayınladı.
‘Riri’ lakaplı şarkıcı, en son beş yıl önce N.E.R.D grubuyla birlikte ‘Lemon’ şarkısını çıkarmıştı.
Wakanda Forever film şarkısı ‘Lift Me Up’, 2020 yılında hayatını kaybeden Marvel filminin yıldızı Chadwick Boseman’ın anısına ithafen yazıldı. Boseman, kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayata veda etmişti.
Rihanna en son Ocak 2016’da Anti adında bir albüm çıkarmıştı. Dolayısıla yeni şarkı, uzun zamandır müzik dünyasına dönmesini bekleyen hayranlarını heyecanlandırdı.
Müziğe dönüş yapan Rihanna için yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Ünlü şarkıcı, 2023 yılında Super Bowl’da devre arası şovunu gerçekleştirecek.
Öte yandan hamilelik döneminde sık sık kırmızı halıda ve etkinliklerde boy gösteren Rihanna, doğumun ardından sessizliğe bürünmüştü.
Doğum sonrası ilk kırmızı halısında çocuğunun babası ünlü rapçi ASAP Rocky ile birlikteydi.
ASAP Rocky ile önceki gece Los Angeles'taki ünlü Dolby Theatre'da düzenlenen Black Panther: Wakanda Forever prömiyerine katılan yıldız, doğum sonrası ilk defa bir etkinlikte görüntülenmiş oldu.