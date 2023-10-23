Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması
Henüz iki ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, sahnelere gösterişli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.
Rihanna 32 milyon sterlinlik (yaklaşık 40 milyon dolar) anlaşmayla sahnelere dönüyor. Mirror gazetesinin haberine göre, Live Nation şirketiyle dev bir anlaşmaya imza atan Barbadoslu şarkıcı, bu anlaşmayla 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacak ve iki yeni albüm yapacak.