Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması

Henüz iki ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, sahnelere gösterişli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 1

Rihanna 32 milyon sterlinlik (yaklaşık 40 milyon dolar) anlaşmayla sahnelere dönüyor.  Mirror gazetesinin haberine göre, Live Nation şirketiyle dev bir anlaşmaya imza atan Barbadoslu şarkıcı, bu anlaşmayla 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacak ve iki yeni albüm yapacak.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 2

Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birlikteliğinden 15 aylık RZA ve iki aylık Riot Rose adında iki oğlu olan 35 yaşındaki şarkıcı, şimdiden dünya turnesi için yaratıcı ekibiyle çalışmalara başladı.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 3

Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, "Anlaşma, dünya turnesini kolaylaştırmak için yapıldı ve Rihanna çocuklarını büyütürken yaratıcı ekibi, Los Angeles'ta sessizce çalışıyor" dedi.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 4

Henüz iki ay önce doğum yapan Rihanna çalışmaya hazır olduğunda turne hazırlıklarına katılacak ve iki yeni albüm için çalışacak.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 5

Aslında Rihanna, yeni doğum yaptığında çalışmaya başlamıştı. Bebeği henüz bir aylıkken, eylül ayında iç çamaşırı markası Fenty'nin Fenty x Puma koleksiyonunun tanıtım videosunda rol almıştı.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 6

Rihanna ve A$AP Rocky'nin ilk çocukları Rza, Mayıs 2022'de dünyaya gelmişti.

Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması - 7

Ünlü şarkıcı ikinci çocuğuna hamile olduğunu Super Bowl devre arası şovunda duyurmuştu.

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