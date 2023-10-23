Rihanna'dan 40 milyon dolarlık sahneye dönüş anlaşması

Rihanna 32 milyon sterlinlik (yaklaşık 40 milyon dolar) anlaşmayla sahnelere dönüyor. Mirror gazetesinin haberine göre, Live Nation şirketiyle dev bir anlaşmaya imza atan Barbadoslu şarkıcı, bu anlaşmayla 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacak ve iki yeni albüm yapacak.