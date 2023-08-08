Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor?

Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak görülen Martin Scorsese imzalı "Taksi Şoförü" filminin devamının gelmesini De Niro çok istese de bir türlü başaramadı. İşte devam filminin gelmemesinin nedeni...

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 1

Başrollerini Robert De Niro, Cybill Shepherd ve Jodie Foster'ın paylaştığı 1976 yapımı "Taksi Şoförü", Vietnam Savaşı sonrası paranoyasını yansıtışı ve New York gecelerinin hipnotik tasviri sayesinde başyapıt olarak gösteriliyor.

İzleyiciler "Taksi Şoförü"nün olası bir devam filminin ilkine saygısızlık olacağını söylese de spekülasyonlar hiç bitmedi.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 2

DEVAM FİLMİNİ HEP DESTEKLEDİ

Hatta şaşırtıcı şekilde devam filmini en çok destekleyen, filmin ana karakteri Travis Bickle'ı canlandıran Robert De Niro oldu.

79 yaşındaki aktör, filmin yönetmeni Martin Scorsese ve senaristi Paul Schrader'a bu fikri savundu.

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 3

"DAHA YAŞLI BİR TRAVIS'İ MERAK EDİYORUM"

Robert De Niro, ilk kez 1990'larda bir devam filmi olasılığından bahsetmiş ve sonraki yıllarda bu ilgisini birçok kez tekrarlamıştı.

2005'te Kızgın Boğa'nın 25. yıl dönümü gösterimi sırasında ünlü aktör, "daha yaşlı bir Travis Bickle'ın yer aldığı bir hikayenin geliştirilmekte olduğunu" doğrulamıştı.

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 4

De Niro günler sonra Scorsese'yle "Taksi Şoförü'nün devamı denilebilecek bir şey" üzerinde tartıştıklarını söyleyerek bu açıklamayı teyit etmişti.

Ünlü aktör, yıllar sonra Guardian'a verdiği röportajda, Travis'i yeniden canlandırmak istemesinin nedenini "Travis'in bugün nerede olduğunu görmek isterim. Adamda bir şeyler vardı: Tüm o öfke ve yabancılaşma, şehrin size yapabilecekleri bunlar. Yani Marty ve ben New Yorkluyuz ve biz bile yabancılaşmış hissedebiliriz" sözleriyle açıklamıştı.

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 5

SCORSESE DE ROBERT DE NIRO'YU DESTEKLEMİŞTİ

Scorsese, 2010 yılında "Bob De Niro ve ben o dünyayla ilgili bir şey hakkında konuşuyoruz. Buna hiç şüphe yok" açıklaması, devam filminin çekileceğini işaret etmişti.

Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor? - 6

SENARİST "TAKSİ ŞOFÖRÜ 2"YE KARŞI

Ancak bunun üzerinden 13 yıl geçse de "Taksi Şoförü 2" için hala bir çalışma yok. Bunun en büyük nedeni ise ilk filmin senaristi Paul Schrader'ın devam filmine karşı çıkması.

Scorsese, Schrader'a De Niro'nun başka bir film yapmak istediğini söylediğinde "Bu şimdiye kadar duyduğum en aptalca fikir" yanıtını almıştı.

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