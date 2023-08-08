Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor?

"DAHA YAŞLI BİR TRAVIS'İ MERAK EDİYORUM"

Robert De Niro, ilk kez 1990'larda bir devam filmi olasılığından bahsetmiş ve sonraki yıllarda bu ilgisini birçok kez tekrarlamıştı.

2005'te Kızgın Boğa'nın 25. yıl dönümü gösterimi sırasında ünlü aktör, "daha yaşlı bir Travis Bickle'ın yer aldığı bir hikayenin geliştirilmekte olduğunu" doğrulamıştı.