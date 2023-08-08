Robert De Niro çok istiyordu: "Taksi Şoförü"nün devamı neden çekilmiyor?
Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak görülen Martin Scorsese imzalı "Taksi Şoförü" filminin devamının gelmesini De Niro çok istese de bir türlü başaramadı. İşte devam filminin gelmemesinin nedeni...
Başrollerini Robert De Niro, Cybill Shepherd ve Jodie Foster'ın paylaştığı 1976 yapımı "Taksi Şoförü", Vietnam Savaşı sonrası paranoyasını yansıtışı ve New York gecelerinin hipnotik tasviri sayesinde başyapıt olarak gösteriliyor.
İzleyiciler "Taksi Şoförü"nün olası bir devam filminin ilkine saygısızlık olacağını söylese de spekülasyonlar hiç bitmedi.