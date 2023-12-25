Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak

Hollywood'un efsane aktörlerinden Robert De Niro "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmindeki performansıyla konuşuluyor. Altın Küre'ye aday olan usta aktör, Oscar'a da aday olursa bir rekorun sahibi olacak.

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 1

Robert De Niro "Kızgın Boğa"daki rolüyle 1981'de ikinci ve son Oscar'ını kazandı.

Martin Scorsese filmi "Dolunay Katilleri"ndeki performansıyla Altın Küre adayı olan aktör Oscar'a da aday olursa, bir rekorun yeni sahibi olacak.

De Niro, Altın Küre adaylığının ardından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı alması durumunda, Katherine Hepburn'e ait olan "Bir Aktörün İlk ve Son Oscar Adaylığı Arasındaki En Uzun Süre" rekorunu kırma şansını yakalayacak.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 2

De Niro'nun 1981 yılında kazandığı son Oscar'ından bu yana geçen 43 yıl ile ilgili bir rekor daha var. Eğer "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanırsa, Helen Hayes'e ait olan "Bir Aktörün Oscar Kazanması Arasındaki En Uzun Yıl Aralığı" rekorunu kırma başarısını gösterecek.

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 3

"Dolunay Katilleri"nde kötü niyetli çiftlik sahibi bir amcayı canlandıran 80 yaşındaki aktörün Oscar adaylığının akıbeti 24 Ocak'ta belli olacak.

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 4

Sinema seyircisi iki Oscar'lı aktörün hem mafya babası hem de evlat sahibi baba rollerine alışık. Yalnızca 45 dakika Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'ı aldığı "Baba 2" ile damadını hayattan bezdiren huysuz kayınpedere hayat verdiği "Zor Baba" serisi bunlara örnek.

Bu filmler, aktörün hem dram hem de komedide neler yapabildiğini gösterdi.

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 5

Taxi Driver'da Travis Bickle'a, bir Martin Scorsese klasiği olan "Sıkı Dostlar"da James Conway'e, "Dokunulmazlar"da Al Capone'a, "Bir Zamanlar Amerika'da" filminde David “Noodles” Aaronson'a hayat verdi.

Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak - 6

"Kızgın Boğa" filmiyle ikinci Oscar'ını da kazanan aktör, "Casino"dan "Irishman"e, "Korku Burnu'ndan "Stajyer"e, "Belalı Tanık"tan "Anlat Bakalım"a onlarca türde başarıyla rol adı.

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