Robert De Niro Oscar'a da aday olursa rekor kıracak
Hollywood'un efsane aktörlerinden Robert De Niro "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filmindeki performansıyla konuşuluyor. Altın Küre'ye aday olan usta aktör, Oscar'a da aday olursa bir rekorun sahibi olacak.
Robert De Niro "Kızgın Boğa"daki rolüyle 1981'de ikinci ve son Oscar'ını kazandı.
Martin Scorsese filmi "Dolunay Katilleri"ndeki performansıyla Altın Küre adayı olan aktör Oscar'a da aday olursa, bir rekorun yeni sahibi olacak.
De Niro, Altın Küre adaylığının ardından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı alması durumunda, Katherine Hepburn'e ait olan "Bir Aktörün İlk ve Son Oscar Adaylığı Arasındaki En Uzun Süre" rekorunu kırma şansını yakalayacak.