Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde

Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise Demir Adam (Iron Man) rolüyle ünlenen Robert Downey Jr rol alacak.

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 1

'Sapık', 'Kuşlar' gibi filmlerin yönetmeni Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 2

JOHN FERGUSON'A HAYAT VERECEK

Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı 'John Ferguson' karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr canlandıracak.

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 3

Ünlü oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 4

Steven Knight tarafından Vertigo filminin yeni versiyonunun senaryosunu Steven Knight kaleme alacak.

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 5

Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, 'Vertigo' filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.

Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde - 6

HITCHOCK'UN EN SEVİLEN YAPIMLARINDAN BİRİ

Dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutan 'Vertigo' filmi, Hitchcock’un en sevilen filmlerinden biri oldu.

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