Robert Downey Jr, Alfred Hitchcock filminde

'Sapık', 'Kuşlar' gibi filmlerin yönetmeni Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.
Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı 'John Ferguson' karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr canlandıracak.
Ünlü oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.
Steven Knight tarafından Vertigo filminin yeni versiyonunun senaryosunu Steven Knight kaleme alacak.
Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, 'Vertigo' filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.
Dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutan 'Vertigo' filmi, Hitchcock’un en sevilen filmlerinden biri oldu.